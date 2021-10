Miércoles parlamentarios

Siempre los miércoles han sido días de espectáculo futbolístico, por aquello de las competiciones europeas, luego hubo que incluir los martes, con lo que los aficionados tienen garantizados la polémica, los debates y opiniones inherentes al balompié. ¿Sucede igual en la política?

Tal vez lo sea. Con el cambio del Consejo de Ministros a los martes y la Sesión de ¿control? al Gobierno, los miércoles en el Congreso, no hay riesgo de monotonía sino, al contrario, espectáculo garantizado. Y es que lo del control es muy relativo pues las ausencias en la alineación del banco azul suelen ser numerosas y frecuentes, lo que añadido al caserismo arbitral de la Presidencia de la Cámara, ésta se está convirtiendo en un foro al límite de la inutilidad, sea dicho desde el debido respeto que merece la Institución y cuyo garante de la misma con una aplicación objetiva del reglamento es, precisamente, la Presidencia junto con la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces.

Dicho esto, vemos cada miércoles como se menoscaban las funciones básicas de los fundamentos en el control de la acción de gobierno. Comprobamos como además de las reiteradas y, a veces, numerosas ausencias ministeriales, les sigue al insólita situación, ya resulta cansina, por las que no se responden las preguntas, por parte gubernamental, con el Presidente como máximo exponente de ese tacticismo por el cual el Gobierno hace oposición a la Oposición sino que, como últimamente, no responde, no replica, tampoco contrarréplica y, además, sí pregunta en un alarde antológico de contorsionismo parlamentario y dialéctico, tras los recurrentes mantras de apelaciones a la corrupción, "arrimar" el hombro, deslealtad constitucional… cuando quien no acepta la posición de la UE sobre la cuestión de CGPJ es el que debería responder, como sobre lo del tema Gali, la subida de la luz, la inflación , el IPC… ¡Ay, Nadia! Como se ve por qué no te quisieron en la UE, sabrían que hacer cuentas como ha demostrado el INE con la previsión del PIB, no es tu mejor característica y eso que tienes buen cartel demoscópico. Como la inexplicable buena nota popular de la ministra Díaz que no solo te "revuelca" cada vez que se lo propone y que no para de anunciar la caída de la Reforma Laboral y resulta que vive del éxito de una herramienta de la misma, los ERTE y, eso, sin contar el repaso que le dio a la ¿europeísta? ministra a cuenta del SMI.

Por fin y ya que cité la constante apelación a la mancha corrupta del PP, recordar que, en Andalucía, el PSOE ha impedido en el Parlamento Andaluz la creación de una Oficina contra la Corrupción, ¿por qué será?, señor Sánchez, el amigo de los miércoles de ¿control? y máximo no respondedor.