Mercado persa en campaña

Cuando lea este artículo si tiene a bien hacerlo ya habrá nuevo presidente electo en Castilla y León. Sabremos que todos han ganado y la fiesta de la democracia (ese concepto tan socorrido) en su plenitud nos habrá liberado del absurdo desfile de políticos que no habían pisado la región en años y promesas vacías. Una advertencia. En dos o tres meses los tendremos en nuestra propia puerta. Siguiendo con cierta distancia y el desconocimiento más absoluto del día a día de la región castellana uno puede quedarse con algunos detalles que la cercanía cuando le toca ser elector nos impide apreciar.

En uno de los últimos mítines en Valladolid un dirigente nacional subió al estrado con su cazadora de campaña, los vaqueros y la camisa de color neutro. El traje es tabú en estos casos. Levantó la cabeza para mirar al infinito de la pared del fondo y lanzar un mensaje de profundo calado político. "Castilla y León necesita un presidente de mi partido, que sea del mismo partido que gobierne en Madrid y en la alcaldía de la ciudad". Y se quedó tan a gusto. Ninguno de los presentes se levantó y se fue. Estamos tan narcotizados por mensajes comunes que no nos paramos a analizar lo que nos dicen.

Este dirigente le vino a decir a sus electores que su bienestar no depende del diálogo, de la gestión y la negociación que deben formar parte de la política, sino de que sean capaces de darle el mando al suyo en la región. Entonces va a resultar que no importa el bienestar de los vecinos ni las necesidades de un territorio, sino salvaguardar el sistema propio. Lo malo es que no es ocasional. Llevamos mucho tiempo oyendo decir que es mejor tener un gobierno andaluz popular si en Moncloa manda el PP o que sea del PSOE si en Madrid gobiernan los socialistas. Resulta que, según este planteamiento vergonzante, los dirigentes no calibran las necesidades de la región sino que premian a sus correligionarios en una suerte de peaje por su sustento. Lo mejor de todo es que lo dicen abiertamente.

Pues mire usted, en esta provincia resulta que hemos convivido con todas las combinaciones de colores posibles y seguimos siendo la periferia de la periferia. Ténganlo en cuenta cuando abran de nuevo el mercado persa de la cercana campaña electoral.