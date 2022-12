Como es natural, escribo este artículo un jueves para que pueda ser leído en papel el viernes. Los jueves suelo ir al mercado de Antón Martín, que me pilla cerca, a comprar algunas viandas para el fin de semana que se avecina. En la plaza del mismo nombre, donde se haya instalado el monumento a los abogados que fueron vilmente fusilados por fascistas en un piso de la calle Atocha 55, y casi enfrente del mismo, hay un kiosco de prensa bastante surtido. Cuando paso por ahí, que lo hago a menudo, suelo echarles un vistazo a las portadas de la prensa nacional e internacional que andan expuestas para que los clientes piquen. Todas ellas, sin excepción, resaltan en este día, la visita por sorpresa que el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski ha realizado a Joe Biden en EE. UU. Tiro de libretilla, que siempre camina conmigo. Tomo nota. Dijo Zelenski ante los senadores y congresistas norteamericanos: Su dinero no es caridad, sino una inversión en la seguridad global. Rusia ha encontrado en Irán a un aliado en su política genocida. Los cientos y cientos de drones mortales mandados a Rusia se volvieron una amenaza a nuestra infraestructura fundamental. Así es como un terrorista encontró a otro. Ucrania, EE. UU. y todo el mundo libre estamos unidos.

Joe Biden confirmó el envío de misiles Patriot, sistemas de mortero, camiones blindados, misiles anti-radiación de alta velocidad, proyectiles guiados de 155 mm y otros equipos no solo de defensa, sino también de ataque.

Por otro lado, el presidente Vladímir Putin asegura que Rusia continuará desarrollando su potencial militar, incluida la preparación para el combate de sus fuerzas nucleares y que la situación es extremadamente difícil.

Después de esto, no me queda más que reflexionar. Se me vuelcan de golpe en la mente los miles de muertos en el campo de batalla, el destrozo de viviendas e infraestructuras, la huida de millones de personas: la hecatombe. Pero, también, el negro negocio de la industria armamentística, que anda poniéndose las botas sin pudor alguno con las miserias ajenas, como siempre. Y me acuerdo de que el ranking mundial de exportadores de armas lo encabeza EE. UU. y el puesto número nueve lo tiene asignado España. Por medio están Rusia, Francia, China, Alemania, Italia, Reino Unido y Corea del Sur, en ese orden. Y me digo que no tenemos solución, que estamos en manos de los mercaderes. Compungido entro en el mercado, compro, y me vengo a casa.