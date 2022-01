Mentía o miente

Ya no soy político, puedo decir la verdad", Pablo Iglesias dixit. Qué interpretación podemos darle a esta frase y, aún más, en qué contexto la dice, no vaya a ser que cualquiera venga, para justificar la frase, diciéndonos que se ha sacado de contexto porque no estará muy descaminado quien piense que fuera antes o ahora, casi siempre estaba faltando a la verdad para sacar rédito a la coyuntura de cada momento.

Cierto es, que casi nunca, dijera lo que fuera, engañó globalmente a nadie en cuanto a sus pretensiones políticas de ir contra y derribar el sistema instituido en el 78 y vivido, democráticamente, desde entonces. En ese sentido, queda claro que otros han mentido más que él, en notoriedad política y en número de veces. Ahora bien, en lo que se refiere a su combativo y despreciativo concepto de "casta", referido a los políticos, sus actuaciones, sus movimientos y el estatus alcanzado por él y varios de los suyos, los califican y los hechos lo demuestran como paradigma de "casta", según los propios conceptos que él criticaba de otros. Nos dice, cuasi patriarcalmente que, todos incluidos los conservadores, son gentes de paz, ahora que Putin le ha puesto en bandeja el mantra del pacifismo impostado.

Y digo impostado porque su antibelicismo es unidireccional al aceptar los afanes imperialistas rusos y de otros regímenes autoritarios, mientras acusa a Occidente, USA especialmente y OTAN que ponen a Rusia al límite de la agresión y, por tanto, en la necesidad de defenderse, aunque lo evidente es que Rusia se anexionó territorios ucranianos piensen, ni estén en condiciones de atacar a Rusia. Item más, tampoco que se sepa, a día de hoy, va a formar parte de la Alianza Atlántica, gran coartada rusa para su movilización militar. En consecuencia, no existe aval alguno que justifique la teórica agresión a Ucrania.

Así que no hay que coger la pancarta pacifista de manera servil por una concepción de predominio ideológico sino por lo que de tragedia comporta el belicismo. O es que acaso no es antiimperialismo permitir que alguien de fuera, en virtud de su teórico supremacismo, decida el destino de sus vecinos. Seamos serios y no vendamos lo que no somos. Las hemerotecas son demasiado "chivatas": "rodea el Congreso; emoción ante policía agredido; uso de la guillotina; gente baja, del lumpen; el miedo cambiará de bando…" el uso de este lenguaje no es precisamente el propio de un pacifista, ni de un demócrata sino de quien quiere dominar los medios públicos de comunicación al tiempo que es acusador de bulos…

En conclusión, un farol hablar de que ahora dice la verdad puesto que, por mucho que lo pretenda, su posición al margen de la política es un mero escenario: europarlamentario, diputado; Vicepresidente del Gobierno; …y ahora, no sabemos si "gourmet" de primerísima categoría o "pinche" de la "cocina de Tezanos", filtrando antes de tiempo los resultados de la encuesta del CIS. Entonces, ¿mentía o miente?