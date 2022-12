No me gusta esta diversión. El juego con el que se entretienen, con el que pasan las horas algunos políticos de este país. Nada. Es cierto que el libre albedrío debiera ser algo loable en democracia, pero, hay unos límites que si no se acatan hacen daño a sabiendas a la otredad y son éticamente reprobables. La ofensa iterada al semejante, al que no piensa de manera reglada a los cánones o directrices partidistas, puede llevarnos, aparte de a la desafección también al abismo de una sociedad polarizada. Sobre todo, si quienes participan en dicho zafarrancho son las personas que nos representan, quienes hablan por nosotros porque hemos delegado en ellos el uso de la palabra y la defensa de nuestros intereses. Algunos han perdido la mesura y no digamos ya la vergüenza y el pundonor.

Viven instalados en el desatino, en la extravagancia. Y con este dislate están generando -algunos, reitero- un disparate de proporciones poco predecibles. No parecieran conocer el significado de lo que es la sensatez y mucho menos la dignidad. Decía Plutarco que "el odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás". No sé si les suena la frase cuando observan la algarabía de patio de colegio en que han convertido el hemiciclo sus señorías. A este escribidor, sí. Veo el odio en las pupilas de los oradores cuando suben al estrado cada vez que hay una sesión parlamentaria, o realizan declaraciones públicas ante los medios. Es una constante aparte de cansina, que solo puede conducir al enfrentamiento social. Y están jugando con fuego sus señorías, pero, bien saben que quienes se quemarán no serán ellos, al menos por ahora, sino los representados; o sea, usted, yo, y los demás, como decía el filósofo e historiador griego.

Y acabaremos el año 2022 a trancas y barrancas en esta materia, como bien sabemos. Pero, el que se inicia dentro de dos días, el 2023, no augura por ahora muchas horas felices en cuanto a dicho proceder. La cercanía de elecciones municipales, también en algunas regiones o ciudades autónomas y las nacionales, impedirán que la calma pueda servirnos de bálsamo. Todo lo contrario. Arreciarán los insultos y las provocaciones. Caerán como agua sin control en todos los lugares de España. Se trata no de acordar, de apuntalar o de llegar a consensos para paliar las adversidades, sino de destrozar literalmente al adversario, de desgastar al gobierno como sea. Eso es todo, en España, por ahora.