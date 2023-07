Estamos con los Campanilleros de la Virgen de la Cinta afinando, el Navajazo llenando las tinajas de melocotones, vistiéndose de gala ya el Recinto Colombino, y en la antesala de la nueva edición de la Copa del Rey de tenis, donde cualquier onubense se convierte en un Manolo Santana en potencia. Tan solo han bastado 20 días de la toma de posesión de Pilar en el Gran Teatro, para que dé comienzo el espectáculo.

El título de esta primera temporada de la miniserie que se emitirá en la Televisión Municipal –por cierto, dirigida recientemente por el Vicente Vallés en potencia de la vetusta Onuba, don Manuel Soto– bien podría llevar por título Los desayunos. Don Felipe Arias, micrófono por delante, y en un nuevo intento de hacer muchos y grandes amigos, comienza dándonos detalles de los desayunos que se hacían en el Consistorio municipal, cosa que le agradezco enormemente, pues ese tipo de detalles a mi, sinceramente, me fascinan.

Resulta, que el pobre Gabrié no ha sabido administrarse y todo lo que se ahorró en el chófer y escolta de Perico se lo ha desayunado en cuatro años. Pero, la verdad, lo que creo que más le ha molestado a Felipe es que desayunara entera de Antequera y que tomase protagonismo un vulgar migajón empapado en aceite y tomate. Felipe, defensor a ultranza de los productos de la tierra, catador de productos gourmet, no concibe una media en su desayuno sin su loncheado del producto estrella de la tierra, jamón, y no precisamente un jamón cualquiera, si no del que se agarra, del bueno…

En los próximas capítulos, a buen seguro que conoceremos más detalles de los desayunos, del lugar o lugares escogidos para desayunar, del tiempo que empleaba en desayunar e incluso si se pedía el típico vasito de agua cuando uno paga, información muy valiosa para el ciudadano.

Por cierto, el bar que servía los desayunos –que pronto revelaré su nombre– ha conseguido que el partido de Arias se plantee llevar a votación, para su aprobación en el próximo Pleno, que se renombren dichos desayunos. Y es que, si se llegase a aprobar, una media con aceite y tomate con un manchado pasará a llamarseun Gabi, y la media con aceite y jamón y zumo de naranja se llamaría un Arias. Increíble pero cierto.

Espero que en el Consistorio tengan a mano un desfibrilador a mano para Arias, pues si tan solo con los desayunos se armó la marimorena, miedo me da cuando lleguen a lo facturado con respecto al tapeo o esas cervezas acompañadas de tapas de tollos con tomate, de asadura o chicharrones que adora Gabriel, y no de gamba blanca y jamón, cómo lo concibe Felipe. Deseando estoy de seguir conociendo detalles de esta maravillosa auditoría, vital para el día a día de un ciudadano