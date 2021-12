Nuestros Mayores

No hay avances en una sociedad en la que se maltrata a los mayores sino retroceso, un gran retroceso porque se dinamita un pilar esencial sobre el que se sostiene el bienestar social, algo tan básico como los derechos humanos. Mal vamos si se les falta el respeto a los ancianos, sobrepasando incluso los límites y llegando al maltrato. El Ayuntamiento de Huelva aprobó en Pleno una declaración institucional con el lema Ante el maltrato a las personas mayores, abre los ojos. Todos los grupos políticos mostraron su unidad en la lucha contra el abuso y el maltrato a este colectivo, una realidad oculta y ocultada.

La administración local se compromete a llevar a cabo planes específicos que incluyan protocolos de prevención, detección e intervención. La cuestión es que se lleven a la práctica y sean efectivos. Hay que acabar cuanto antes con este grave problema social, una lucha en la que todas las administraciones tienen que estar unidas.

Estos casos de maltrato se cometen, de una forma vil y cobarde, con los mayores más dependientes, con aquellos que no pueden defenderse ni pedir ayuda porque su deterioro cognitivo no se lo permite. Un maltrato por parte de los que debían ser sus cuidadores, de aquellos que deberían velar por su salud, por mejorar su calidad de vida y que puedan llevar su vejez con dignidad.

La protección a los mayores debería ser una realidad, son junto a los niños el eslabón más débil, hay que agradecerles su aportación a la sociedad, permitirles que disfruten con plenitud de su ancianidad, ofreciéndoles todos los servicios necesarios para ello y no ponerles obstáculos en su vida diaria para que ésta sea activa y lo más independiente posible. No se puede dejar atrás a los mayores en pro del avance tecnológico, también en la era de las nuevas tecnologías todo es compatible, no se debe contribuir a hacerlos más dependientes, fundamentalmente en servicios básicos y cotidianos como los relacionados con la sanidad o las gestiones bancarias. Dónde ha quedado ese Salud Responde accesible a todos o la atención personalizada en entidades bancarias para pequeñas operaciones que van más allá de sacar el dinero de la pensión. Se trata de buscar alternativas dirigidas al colectivo para que los ancianos, dentro de las limitaciones de la edad, sigan siendo los dueños de sus vidas, sean autónomos en todas las situaciones cotidianas.

El coronavirus se ha llevado a muchos mayores, cuidemos y velemos por el bienestar de los que siguen con nosotros.