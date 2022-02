Mascarillas, pensiones, reforma

Se acaban de aprobar, ajustadamente, las matizaciones, ajustes, modificaciones… llámenles como quieran de la Reforma Laboral vigente. Sí, esa Ley que estaba sentenciada a la derogación publicitada, por activa y por pasiva, desde la izquierda más extrema, los independentistas más radicales hasta el sanchismo rampante, al tiempo que la Vicepresidenta, Díaz, pretendía sirviera de plataforma de lanzamiento para su personal proyecto electoral. Cierto es que, por primera vez, lo realizado es producto del consenso de las fuerzas sociales al completo, antes del pronunciamiento estrictamente político, lo cual es digno de resaltar.

En un país donde en el entramado parlamentario, no solo coexisten sino que se han exacerbado el filibusterismo, y el abuso del poder que otorgan ciertas alianzas o coyunturas, que rozan lo antidemocrático, nos encontramos para poner un simple ejemplo, con elementos ajenos a los cánones de un Estado y ejercicio democrático del Poder, tal cual pudieron serlos inconstitucionales estados de alarma, como en el colmo de lo abusivo - aunque no sea ilegítimo, existen la ética y la estética - el meter en un mismo decreto ley, la subida de las pensiones con el uso en el exterior de las mascarillas. Actuación prototípica de un Gobierno endogámico, por ser cortés, el término sería otro porque obliga a votar a favor de lo accesorio e inútil para aprobar lo que puede ser justo y necesario, para poder tener coartada incriminatoria contra quienes no sigan los deseos del Presidente del Gobierno, por absurdos que sean.

Planteado este ejemplo, vuelvo a la Reforma Laboral. La señora Díaz, ha sido víctima de su propia suficiencia y han sido sus "correligionarios" quienes la han derrotado para satisfacción del PSOE, en general, y el Presidente, Sánchez, en particular. A la primera, como suele suceder, le perdió "vender la piel del oso" y al segundo, le han beneficiado las condiciones de la UE - cumple sus dictados - se olvida, pues, el fraude electoral y a sus socios de moción, con la prometida Derogación y con la alusión al sentido de Estado, dado que hoy prima la cuestión de superación de la crisis económica sobre la política, consolida su interés particular de permanencia con un perfil más centrado y el apoyo circunstancial y por necesidad de los autocalificados ¿liberales?

Sin embargo, cuesta entender la posición del PP. No es fácil justificar el mismo voto que los socios de la censura, en una cuestión estatal, cuya pretensión es la contra España. Solo podría ser por incapacidad de vender como propias las bondades de la Ley, supongo no querrán obviar el papel de F. Báñez en la CEOE; artífice de la Reforma en su día y los beneficios producidos. Al menos, una abstención, salvaría la sensación de "política de parvulario" de algunos dirigentes del PP.

P. D.: Al margen del lío de los votos.