Durante unos años, de la no muy lejana historia de España, la autoridad prohibió el uso de las máscaras, mascarillas y tapados de rostro, en prevención de la seguridad ciudadana, por miedo a hechos violentos productos de la agresividad humana, ante ciertos motivos y acontecimientos ya pasados. Hoy, al contrario. En beneficio de la seguridad sanitaria que es la de todos nosotros, el uso de las mascarilla anti virus es obligatorio en algunos casos y lugares y de voluntad con sentido común desarrollado, en otros.

En menos de un siglo la ruleta de la vida tuvo dos colores reales. En vez del clásico blanco y negro de la suerte rodando, entre número y número, tenemos dos alternativas fijas: sí o no a las mascarillas.

El asunto es claro a juicio de muchos, yo mismo entre ellos. La mascarilla es absolutamente necesaria en la guerra impredecible del covid. Con las armas de esa cada día más estudiadas vacunas, está esa sencilla barrera que ayuda a detener ese "bicho" poco conocido pero ya muy estudiado.

Siempre en la vida, los dos bandos. Los buenos y los malos. Las derechas y las izquierdas políticas. El Sí y el No. Lo dulce y lo amargo. Las risa y el llanto. Parece como que si no hay enfrentamientos, no estamos tranquilos. Por lo visto estar de acuerdo, dentro de cierto cauces ,es algo muy difícil. Hay quien dice que todo comenzó con Caín y Abel. ¡Vaya usted a saber!.

Ahora aparece otro grupo contrario a decisiones que debían ser causa conjunta de eso tan difícil que se llama "sentido común " y que no es tan común sentirlo. El Carnaval sigue siendo la moneda recordatorio del mes de febrero. Unos días de diversión de dar suelta a libertades carnales contrapuestas al espíritu fuerte y puro de la cuaresma. Mucha filosofía, en estos temas, cuando el Carnaval de hoy no se parece ni una mijita a ese otro Carnaval que evocan los recuerdos, las leyendas y la memoria de los más antiguos. El autentico Carnaval es la vida , nuestro paso por este mundo lleno de contrariedades, de aciertos, de deseos y de fantasías. Para ese carnaval diario que es parte de nuestra existencia, no se necesita mascarilla. La gran máscara, la llevamos puesta constantemente.

Lo otro, la charanga alegre que busca distracción y risa solo es una fina lluvia que nos riega nuestra manera de ser y vivir. Cada cual lleva, desde que nació, puesto su traje de disfraz y su mascarilla de misterio. Dejemos que el mundo siga su curso con sus cuitas y tradiciones.

En cuanto a las máscaras, defensoras de la salud, que nos protejan en lo que puedan del covid. Seguir las reglas sanitarias de forma estricta. Cumplir con lo que dicen quienes más conocen la temática de los virus y cooperar en todo para ayudar a los demás.

No pensaba que en este Carnaval de febrero, estaría todavía pensando en esa prenda pequeña que nos oculta el rostro y que por lo que vemos, piensa quedarse con nosotros mucho tiempo.

Que sea breve.