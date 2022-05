Margarita, te voy a contar un cuento…" así termina la primera estrofa del poema de Rubén Darío, dedicado en sus contenidos a esos anhelos infantiles que se mueven entre las realidades de su entorno y las ensoñaciones propias de la infancia. Y hasta tal punto llegan las ilusiones de Margarita en el poema, que "su papá" se enfada con ella y la obliga a devolver lo que en el cielo había robado y ante su tristeza, aparece el Buen Jesús que la libera de la pena, sabedor que, Margarita soñaba con Él.

Resulta obvio que el candor de la niña del poema no tiene nada que ver con la poco seria actuación de la Ministra de Defensa, como la de Trabajo, de inexplicados prestigios entre el público, gracias a un impostado discurso antipopulista que en solo más horas se ha demostrado como alejado de la transparencia y anteponiendo al permanencia en el cargo a los criterios éticos de buena práctica, legalidad y ejemplaridad con los que había defendido a la "sustituida" en el cargo de Dirección del CNI y retrocediendo ante el "enfado de papá", en su acusación de los Servicios Presidenciales de Moncloa como autores -está documentado- del fallo en la seguridad presidencial y gubernamental.

O sea, quien cumple la Ley, cae y quien falla, se impone y "destituye", amén de poner en evidencia pública las debilidades de la Seguridad Nacional, a nivel interno frente a los voraces independentistas y, por supuesto, ante terceros países. Todo un dechado de incompetencia político - diplomático y, me atrevería a decir, un ejemplo claro de "bullying" político por parte de sus compañeros de viaje que le acosan, al Presidente, pero no le castigan porque no van a tener mejor posibilidad para seguir disfrutando de las cercanías del Poder, sus influencias y sus ventajas económicas.

Está claro que la Ministra, no atesora ni siquiera testimonialmente, la nitidez de espíritu de la niña del poema, como tampoco la de la Directora del CNI que no dimitió porque sería aceptar irregularidades por su parte, claro que, si hiciéramos un censo de altos funcionarios "sustituidos", nos daríamos cuenta que las Instituciones Estatales indemnes, hasta ahora, son mínimas.

Lo cierto es que aquí todos se blindan y "Margarita, está linda la mar…" ya lo ha hecho. Veremos que sucede con ella cuando se celebre la Cumbre de la OTAN y el mensaje está clavado, si resulta "sustituida": "… ser ministra es un regalo de la vida y un regalo del Presidente del Gobierno".

Así que el tiempo dirá, la Oposición le ha sacado ya de más de un apuro al Presidente y sus respuestas son las propias del autoritarismo más casposo. Despreciativas y amnésicas: "… nosotros no tapamos delitos, no damos martillazos a ordenadores…", pero si indultan, excarcelan etarras, blanquean filoterroristas… y vienen ya los tiempos por turno, no por méritos, de cesiones internas al independentismo y proclamas de "patriotismo europeo", cuando ejerza la Presidencia. Todo un galimatías.