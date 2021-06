La Marca de esta España, la Marca España de Sánchez, no pierde oportunidad para caer en el ridículo. El último ha sido enviar a la selección española de fútbol, sin vacunar, a la Eurocopa. Lo peor no es el bochorno de enviar a una selección a un campeonato internacional sin tomar las medidas de precaución obligadas ante una pandemia, sino que en las alturas gubernamentales todavía hay quien afirma que se han hecho bien los deberes y que la vacunación en España ha sido ejemplar. No sirve como excusa que otras selecciones también acudan sin vacunar o dando libertad a sus jugadores de hacerlo: hay que copiar lo bueno, no los errores que puedan cometer algunos, y la prueba de que las cosas se han hecho mal son las bajas producidas entre los jugadores. Evidentemente tendrán consecuencias en el resultado del campeonato.

Mal ejemplo, cuando los españoles, todos sin excepción, han sido obligados a tomar medidas extremas durante más de un año. Lo menos que se puede exigir a las autoridades es que una selección sea ejemplo de cumplimiento de esas medidas.

Se han cerrado millares de establecimientos, exigido normas sobre la distancia que deben separar a quienes asistan a los actos públicos; se han cancelado fiestas y ferias, no se permite viajar sin un certificado que garantice que no se tiene coronavirus, se ha prohibido durante meses consumir en el interior y en barras de bares y restaurantes… Y sin embargo se manda a la selección a disputar un campeonato en el que tienen que jugar piel con piel, tocarse, abrazarse... Y todo porque no tienen la edad que corresponde para vacunarse ni pertenecen a ninguno de los sectores a los que se ha dado prioridad.

No se puede dar más papanatismo. Se da además ante un público multitudinario, expectante ante un campeonato que concentra a millones de personas ante los televisores, y que tiene a la selección española como referente de buen hacer en el deporte rey. Hoy lo español está de capa caída. Lo de la selección es el último ejemplo. Se comprende que algunos de los países más solventes hayan aconsejado prudencia a su gente advirtiéndoles que España no es un país seguro; se comprende que Biden siga sin tener el menor interés en hablar con Pedro Sánchez ni siquiera cuando viaja a Europa, y se entiende que Grecia haya eliminado a Navantia de las empresas que pretenden llevarse un megacontrato de venta de varias fragatas. La única empresa eliminada.

Si no somos capaces ni de enviar a la selección a un campeonato cumpliendo en condiciones óptimas ¿cómo se va a pedir a este Gobierno que resuelva problemas económicos y políticos de gravedad extrema?