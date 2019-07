Malversación en Canal Sur

Los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) han estropeado -con la complicidad de los tres minoritarios- la renovación y regeneración de Canal Sur y del Consejo Audiovisual. Con notoria desvergüenza, y por puro partidismo, ambas formaciones cometieron una doble malversación política y ética. Usaron las instituciones en su beneficio frustrando una oportunidad más de arreglar la crisis del medio de comunicación más relevante de Andalucía. Ese que cuesta 140 millones de euros al año a todos los andaluces y que consumen menos del 10% de los televidentes andaluces.

¿Cómo lo han hecho? Traicionando el espíritu de la ley fundacional de la radio y la televisión públicas. La Ley de la RTVA establece que los integrantes del consejo de administración del ente sean designados por el Parlamento autonómico entre personas "con reconocida cualificación y experiencia profesional". Va de suyo que la cualificación y la experiencia se refieren al mundo de la comunicación en sus múltiples facetas, no a la respetable profesión de fontanero o vareador de aceitunas.

Nunca ha sido del todo así. Junto a periodistas, gestores de la comunicación y publicistas, siempre han sido aupados como consejeros de Canal Sur numerosos políticos caídos en desgracia, líderes en retirada, derrotados en las urnas y otros premiados de consolación. Vamos, como en las diputaciones provinciales. Se esperaba, por aquello de la regeneración y la nueva política, que no volviera a pasar. Que el órgano de control y supervisión de RTVA dejara de ser un abrevadero de políticos en decadencia.

¡Qué va! Ciudadanos y Vox cumplieron con el mandato del legislador, pero Adelante Andalucía lo hizo a rastras tras el escándalo desatado por el nombramiento inicial como consejero de su secretario de Organización y Finanzas, y PSOE y PP no lo han cumplido en absoluto. Los populares han metido en el consejo a una ex diputada y ex concejala malagueña, y los socialistas nada menos que a Antonio Pradas -que fue punta de lanza en la guerra de Susana Díaz contra Pedro Sánchez-, una diputada granadina también descolgada del poder y, ojo, al secretario de Organización del PSOE de Almería, al que vamos a pagarle los andaluces un sueldo de consejero para que él se dedique a un trabajo de partido que exige más dedicación que cualquier otro que podamos imaginar. Una malversación de fondos públicos como una catedral.