La Lotería de Navidad como forma de vida

Me decía Adelaida (Yayi para los amigos), gerente de este periódico, que no entendía el afán de la gente por ganar la Lotería de Navidad, cuando cualquier sorteo de La ONCE o, incluso, el del Niño en enero, brinda premios más cuantiosos. Además, ¿sabía que la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad es extremadamente baja? concretamente de una entre 100.000. Esto se traduce en un minúsculo 0,001%. Entonces, ¿qué nos mueve a celebrar este día como uno de los más esperados del año? Yo creo que el acuerdo social. El sabor dulce de las costumbres. La magia de la Navidad. En el fondo, aunque soñemos con el primer premio, lo que de verdad nos enamora de este día es la esperanza y la fe de pensar que a lo mejor, solo quizá, un día al año nuestra vida puede cambiar a mejor con la suerte llamando a nuestra puerta. Más allá de recibir un fajo de billetes y de aumentarnos la cuenta del banco, para muchos, hoy es uno de esos momentos marcados en el calendario en el que empieza oficialmente la Navidad. Es el día de sentarse con la estufita en el sofá, desayunar churros con chocolate y encender la tele desde las 8 para ver cómo se van preparando los niños de San Ildefonso antes de empezar a cantar los números de la suerte. Es el momento de echar la vista atrás y recordar cómo vivías este día cuando eras una niña y lo feliz que te sigue haciendo a pesar de los años. Porque el 22 de diciembre España entera hace un pacto que no es político, ni entiende de colores ni condiciones sociales. El día del Sorteo de Navidad es para disfrutar. En casa. En el trabajo. Con amigos. Con la familia. Sea donde sea. La gente está contenta. Durante unas horas existe como una especie de tregua en el aire que nos invita a creer que todo es posible. Y qué bien se siente una cuando da alas a los sueños. Cuando cierra los ojos y se deja llevar, como en caída libre, por la idea de que los anhelos más profundos, los del alma, aquellos que llevamos guardados bajo llave en nuestro corazón, pueden hacerse realidad. Entonces, pasan unas horas y todo termina. No ha tocado. Nunca toca. Un año más que no soy rica. No me compraré esa casa, no viajaré a ese lugar y mañana tendré que volver a mi trabajo. Pero te das cuenta de que, en realidad, aunque nos venga bien sumar ceros en el banco, la felicidad no se compra con dinero y que tú, desde temprano, hoy has vivido un buen rato. Porque ser feliz es un pensamiento. Una actitud y una manera de afrontar la vida a la que, afortunadamente, todos podemos aspirar si creemos con tanta firmeza como en el día de la Lotería de Navidad.