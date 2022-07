Locus Playerus

De repente se percibe un cambio de indumentaria por las calles. Familias y grupos de gente que cruzan la ciudad en chanclas, bañador, sombrilla al hombro, y nevera y bolsos en mano. Van rumbo a un coche o en busca de un autobús que les transporte al milagro del mar. La calima, julio en su esplendor, a la espera de una DANA. El parte meteorológico ya no da tregua, no ofrece sombras. El calor y sus demonios. Partimos hacia ese paraíso que engaña al termómetro. Ante esta perspectiva, surgen las hileras en caravana a la entrada de los municipios costeros. Encontrar un aparcamiento es ya un oasis en sí mismo. Cualquier hueco será un estacionamiento propicio. Llega el consuelo del verano: bañar nuestros cuerpos en el Atlántico. Toalla y arena. Tornear las piernas al movimiento del sol, el astro entre los astros. Tantear si la marea sube o baja. Chiringuito y sardinas. Los niños se hacen dueños del mar en la orilla con sus juegos y sus saltos de olas, como pequeños poseidones estivales. Las palas. Los paseos. Buscadores pedestres de coquinas. Sacudir la tierra que nos sobra. Sandía y melón. Recolectar conchas. La vía unitiva de esas siestas de sal. El ritual de la crema que no impedirá alguna rojez o que en unos días nuestra piel pase del blanco al tizón. ¿Qué hora es?

Cada cual tiene su concepto de verano, su herencia de recuerdos y modos (incluidos los Cuadernillos Rubio). Sus largas tardes de luz donde caben la lectura, el reposo, la fruta fresca, el remojo y la charla. Porque en una tarde de verano cabe una Ilíada. En un día de verano caben las historias de Virgilio y Homero. Todo porque aceptamos dejarnos sorpendrer por ese truco mágico, esa mentira de la perspectiva. Si vas a ver un espectáculo de magia, a vivirlo, no te interesa el truco. La magia real ocurre en el cerebro, deseamos esa trampa de ocio y oleaje.

La playa no tiene dueño ni límites, somos habitantes de una duna de emociones y tiempo, un enorme reloj con mecanismo de arena y agua salada. Construimos un hogar efímero con unas sillas plegables, un lugar donde tumbarnos, un techo de tela sin pared, el hilo musical de las aguas,... y poco más. En esta idealización, olvidamos el gentío, el crujiente en el aperitivo, la pelota hinchable que invade nuestro descanso, o que mañana habrá que barrer la casa de nuevo. Es nuestro locus amoenus veraniego: el locus playerus. A él acudimos a refrescar nuestros deseos. En mi costa se pone el sol sobre el océano.