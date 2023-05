Comienza la campaña electoral en Huelva y las calles se empapelan con las caras de quienes aspiran a ser nuestros dirigentes. Una lluvia de promesas inunda cada localidad. Los mensajes cargados de optimismo, las caras sonrientes y los finales felices serán protagonistas en la carrera hacia las próximas elecciones del 28 de mayo y nosotros, los que tenemos el derecho al voto, volvemos a asumir la difícil tarea de confiar en quienes controlarán nuestro dinero público durante los próximos cuatro años. Si ya de por sí como periodista me cuesta ordenar las ideas entre las kilométricas listas de proyectos por cumplir que tiene cada partido, no quiero ni pensar en los vecinos que están al otro lado.

Muchas veces me pregunto en qué piensan esos candidatos cuando se suben al atril a apostillar lo bien que lo harían si llegaran al poder. Cuando lanzan sus discursos ¿Se ponen en el lugar del padre de familia que no duerme por la noche porque no puede pagar facturas? ¿En ese joven que no encuentra trabajo a pesar de tener dos carreras, cinco idiomas y un máster? ¿Reparan en los autónomos que no descansan para poder, al menos, comer? Quisiera saber qué pasa por la mente de los que se gastan presupuestos indecentes del bolsillo de los ciudadanos para regalar palabras baratas que ni convencen ni ayudan a tener esperanza.

Alguien dijo el otro día que ahora "empieza el circo". No pude evitar soltar una carcajada al escucharlo pero rápidamente me llegó una gran sensación de pena. Ojalá no tuviéramos que verlo así. Ojalá unas elecciones supusieran la misma ilusión para el votante que para el candidato. Que estas semanas que nos separan de las urnas sirvieran para oxigenar el cansancio de quienes últimamente lo han perdido todo. Y en cambio, volvemos a llegar a unas elecciones cabizbajos, apáticos y, lo peor de todo, sin entender ni un ápice a los que se llevan horas y horas hablando sin decirnos nada. Como periodista, como electora y como ciudadana, diría a los que encabezan las listas que aprovechen la coyuntura, la visibilidad y el foco mediático no para competir por llegar al poder, sino para acercarse, de verdad, a los que los necesitan. Que miren con perspectiva hacia abajo y caigan en la cuenta de que las promesas y proyectos son un añadido cuando la gente sigue pasando hambre, quiere un trabajo y una vida más digna en sus barrios, en sus pueblos, en su ciudad. Y a partir de ahí, que simplifiquen el mensaje. No es tan complicado. Se trata de mirar a los problemas reales de frente, de escuchar y de trabajar. Por suerte, también hay gente buena y competente que lo hace. No todo el mundo entra en este saco, pero por desgracia aún hay demasiadas nubes tapando un sol que no termina de salir, a pesar de estar en Huelva casi a 40 grados.