Lluvia de obsolecencia

Mañana salimos de viaje. Deberíamos estar disfrutando de los preparativos, si es que eso es posible, deberíamos, al menos, estar concentrados en ello para después poder disfrutar del descanso. Pero no estamos con los preparativos, estamos haciendo frente a una tormenta de averías en casa: el televisor, la impresora, un cajón roto del frigorífico, uno de los ventiladores, la batidora…

Con el televisor logramos localizar a un técnico que los arregla, el señor le pone empeño y parece honesto. Tan honesto que, después de una semana, nos llamó y nos dijo que el fabricante no suministra ya la pieza que provoca la avería y no pudo, por tanto, reparar el televisor. Ni siquiera es aquello de "es que le va a costar más la reparación que uno nuevo", es que es irreparable. Y no es tan antiguo.

Lo del cajón roto del frigorífico no es una avería que impida usarlo, es que, poco a poco se va haciendo más difícil almacenar alimentos en él. Hemos intentando localizar piezas de repuesto en el maravilloso mundo de internet y nada, descatalogado, no hay repuestos. Así que ya andamos pensando cómo sustituir dos electrodomésticos de la casa, aquel televisor y este frigorífico. Que no es tan antiguo.

Lo de la batidora es ya un clásico, hemos asumido que cada tres años tenemos que cambiarla. En esta ocasión el motor funciona perfectamente pero debe haber una pieza que engancha este con el brazo y parece que se ha roto, así que, aunque la batidora parece funcionar perfectamente deberá ir a la basura porque, claro, esa pieza que se ha averiado no puede comprarse por separado. Y la batidora no es tan antigua.

Lo de la impresora es más sencillo, mi hijo tenía que imprimir un documento importante antes de viajar y cuando ha ido a hacerlo se había acabado una tinta que no hará ni dos meses que cambiamos. No recuerdo quién hizo aquel chiste/comentario al respecto: la tinta de impresora sale más cara que el oro. Y de paso mi hijo, al que le pasa lo mucho que a mucha gente, me pregunta: ¿no tendríamos que cambiar de impresora? Y eso que no es tan antigua.

Pues ahí quedan esas muestras de lo que es la obsolecencia adelantada de los aparatos, un problema que parece no resolverse y que llena nuestras plantas de residuos. Pero visto lo visto con lo de los escaparatitos, cualquiera propone que las empresas hagan menos caja reduciendo la venta de aparatos prohibiendo la obsolecencia programada.