Por fin una buena noticia: ¡lluvia! De momento la lluvia sólo ha llegado a Andalucía occidental, pero ha sido una lluvia generosa e intensa, una lluvia verdaderamente de otoño como hacía mucho tiempo que no veíamos. Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que ya nos hacía falta oír ese leve tamborileo en la ventana que nos anunciaba el inicio de un buen chaparrón. Llevábamos demasiado tiempo con falsas alarmas de lluvia que nunca caía o con lluvias de barro que no arreglaban nada, sino que incluso lo empeoraban. Y aunque nos sigue haciendo falta que llueva muchísimo más -los registros actuales, si se comparan con la media de la última década, son raquíticos-, al menos tenemos algo que nos devuelva una mínima esperanza. La lluvia -esa cosa que siempre ocurre en el pasado, como decía el verso de Borges- ha tenido la cortesía de recordarnos que sigue existiendo.

Cuando empezó a llover y vi los rostros alegres de los peatones que se tapaban la cabeza por la calle y corrían a protegerse en un portal, recordé cómo caía la lluvia en Bombay -ahora Mumbai-, cuando por fin llegaban los monzones después de los meses terribles de la estación seca. Un día estábamos en un cine viendo una de esas horribles películas de Bollybood, y de pronto se oyó un gran trueno, y luego otro, y luego alguien empezó a gritar, y el cine se vació enseguida porque todos los espectadores salieron corriendo a la calle. Imaginé que estaba pasando algo, un accidente o un incendio, y salí corriendo a la calle sin saber qué pasaba, y me encontré con una muchedumbre que reía y bailaba y miraba al cielo porque acababa de empezar a llover. Los niños daban saltos en la calle y metían los pies en los charcos, y la gente corría a buscar plásticos para tapar los tenderetes callejeros. Y de repente oímos música -When the Saints Go Marchin In-, y al poco tiempo apareció por la calle una banda de música de uniforme -gorra de plato y camisas que pretendían ser blancas-, y la banda se puso a tocar más fuerte, y la gente de la calle, empapada, se apretujó detrás de la banda, y todos se fueron calle abajo, rumbo al mar, donde siguieron bailando y saltando y riendo y cantando. Nadie volvió a entrar en el cine.

Pocas veces he visto tanta alegría en la calle. Pocas veces he visto sonreír a la gente con tanto entusiasmo y tanta emoción. La lluvia, sí, la lluvia había llegado.