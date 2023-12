Tal Todo llega. El tiempo es esa variable que el ser humano no ha sido capaz de controlar, tan sólo de entender y convivir con la irrefutable idea de que no puede adelantarlo ni retrasarlo. Estas son fechas donde todo está por llegar. De hecho, el Adviento no es otra cosa que la espera hasta la llegada del nacimiento de Jesús, según la doctrina de la Iglesia. En la trilogía Navidad-Fin de año-Reyes, se condensan el fin de muchos viajes. No sólo los físicos, con el encuentro de las familias, los que están fuera y vuelven a casa. El treinta y uno de diciembre representa la llegada común a una meta; la de haber vivido y podido llegar a vivir un año más, por eso se hacen repasos, personales y colectivos, a los hechos más significativos y se siente, de alguna manera también, el peso de la vida. El día de Reyes es el día de la llegada de los Sabios de Oriente, y tradicionalmente ha supuesto el fin de la espera de los niños para recibir sus juguetes, esa espera que tan larga se hacía.

Existe un afán por acelerar los ritmos que imperan en la percepción del tiempo y hoy todo es más efímero, enseguida pasa todo antes, muchas veces sin llegar a haberlo vivido realmente. Dentro de una semana las tiendas eliminarán la venta de decoración navideña. El siete de enero no quedará rastro de la Navidad y sólo se hablará ya de rebajas y carnavales.

La cultura de la inmediatez está detrás del permanente estímulo al que someten a nuestro cerebro y se está llevando por delante la capacidad de concentración, de contemplación y de espera. Vivimos en una permanente montaña rusa, rápida y llena de altibajos, donde resulta más difícil la reflexión, el análisis y el disfrute, aunque parezca todo lo contrario.

Ya que estamos en Adviento y es un tiempo de espera, démonos la posibilidad de ponernos una meta lo suficientemente lejana (espacio o temporalmente hablando) y dar los pasos, sin prisa, a veces parando e incluso retrocediendo. Pasemos del “lo quiero todo y lo quiero ya” al disfrute del “me conformo con un pequeño logro y no tengo prisa en que llegue”. Se empeñan en vendernos algo “definitivo” pero enseguida aparece lo siguiente, que obliga a despojarnos de lo anterior. Al final, nada es para siempre, ni los buenos ni los malos momentos. La vida sabemos que tiene un principio y un final, pero lo realmente importante es dignificar el tiempo que pasamos andándola.