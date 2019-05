Literatura en crisis (IV)

Decíamos que el derecho consuetudinario es un pasado que se transmite por aculturación, y que, aunque pudiera estar escrito, se mantiene de generación en generación por el hábito, por la adaptación de las conductas de los que perteneciendo a un lugar dan por sentado que algo ha de ser así y solo así, y que los diferencia del resto de las personas que no conocen las claves, los mensajes del mismo, o sea, el lenguaje: la lengua.

Pero no ampliemos más el campo y acerquémonos un poco, aunque sea someramente, a los soportes, a las formas, a los continentes en que se nos presenta hoy la literatura.

Haremos una corta parada en el libro y en las editoriales. Si nos asomamos a la vitrina de cualquier librería o pasamos la vista por las ringleras de libros que se venden en las grandes superficies ¿qué encontramos? Desde luego no están las obras de Shakespeare, Dostoievski, Stendhal, Chaucer, Cervantes, Moliere, Milton, Goethe, Whitman, Dickinson, Eliot, Tolstoi, Ibsen, Proust, Joyce, Kafka, Borges, Faulkner, Neruda, Pessoa, Beckett… por citar sólo algunas grandes e indiscutibles plumas de la literatura occidental.

No. No están.

Encontramos en cambio las obras de personas que han canalizado su escritura hacia la cultura del entretenimiento, frente a lo que debería ser el ideal, a mi entender, que no es otra cosa que la promoción de una cultura del pensamiento que permitiera al ser humano avanzar en cuestiones esenciales -que no solo han salido de los libros habituales contemporáneos que están a la venta, como decíamos, sino también, y esto es lo más grave, de los centros de enseñanza primarios, secundarios y universitarios, cuyo objetivo es formar a los ciudadanos no sólo en aspectos prácticos: en ingenierías y ciencias, sino en humanidades y filosofías-.

Pero, claro, lo dicho por quien escribe esta batahola no es más que el deseo de un lector ávido de esencias en lo literario y que, salvo excepciones muy contadas, sólo encuentra en los clásicos.

La mayoría de los editores nunca han pensado -quizá no deban hacerlo, tampoco exijamos lo que no debemos- ni han concebido la literatura como una necesidad, ni como un bien cultural que deba ser expandido entre la ciudadanía cuanto más mejor, sino todo lo contrario, justo como un negocio que busca el beneficio más rápido posible, importándole una higa la calidad de lo que ponen en la calle.

Vender… solo se trata de vender. Eso es todo.