El otro día me comentaba un compañero y amigo que su hija, que acababa de terminar la carrera de márquetin en Sevilla, la habían llamado para trabajar en una de esas empresas de reparto a domicilio. Con sorna se defendía de la insinuación de que si se iba a sacar unos euros repartiendo en bicicleta. Para nada, el trabajo es en el departamento de márquetin, de lo suyo, como se suele decir. Me alegré por la chica y pensé que era una pérdida para Huelva, de donde es su familia. Lo más probable es que, siendo inteligente y teniendo capacidades como las tiene, se quede en Sevilla o más allá, lo raro es que vuelva a Huelva a no ser que sea por vacaciones o de visita.

La falta de oportunidades para nuestros jóvenes mejor preparados debilita la posibilidad de que Huelva consiga ser algo más que aquello que otros decidan que sea, bien por acción y, sobre todo, omisión. Y si otros marcan tu ritmo lo normal es que se queden con la mejor parte y te dejen las migajas o lo que nadie quiere, y de eso tenemos múltiples ejemplos en decisiones medioambientales (la no solución a los fosfoyesos, el vertedero de Nerva) de infraestructuras o de I+D+i (¿Acaso tiene alguna utilidad el parque tecnológico de Aljaraque?).

Nuestro mentor y creador de esta columna de opinión, Paco Oliva, siempre tuvo muy claro, como buen jesuita, que el primer paso para crear una sociedad más justa y comprometida era el formar y acompañar a jóvenes en el paso firme de unos valores y herramientas que permitieran ejercer un liderazgo social basado en el bien común y en la mirada puesta hacia los más vulnerables. Para ello puso en marcha el Centro de juventud "San Francisco" allá por los años 80, donde se aprendía a ver, juzgar y actuar, mucho antes de que la Universidad fuera una realidad, y siguió haciéndolo con los jóvenes de Paraguay hasta el final de sus días.

Resulta difícil decirle a un joven que acaba de terminar su carrera universitaria fuera que se vuelva a Huelva hablando sólo de sus playas o pisos baratos. Desde luego, quien tome esa decisión desde el convencimiento de que hace falta gente preparada en esta tierra, que tenga su argumento para defendernos en este mundo de intereses, que ayude a crear oportunidades, que busque el bienestar a tantas necesidades de tantos barrios y pueblos, tendrá todo mi reconocimiento y apoyo. Más que nunca, necesitamos líderes comunitarios, encarnados y sociales.