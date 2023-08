Además de dejarte el bolsillo vacío (con un poco más de dinero te vas a Disneylandia) y el coche y los pulmones llenos (en ese albero del infierno se puede clavar perfectamente una sombrilla), las Colombinas también tienen sus cosas buenas. Su utilidad, podría decirse. Una de ellas, por ejemplo, es que al ser tan multitudinarias y variopintas, te valen para hacerte una idea de cómo está el patio. Son un golpe de realidad. Un contacto sin anestesia con mundos que desconocías, sobre todo si ya tienes cierta edad en la que crees -erróneamente- haberlo visto todo. Por ejemplo, la moda. He visto cosas que jamás imaginé y colores que no sabía que existían. También la música, aunque en realidad no me sorprende tanto porque estoy curado de espanto desde que dos mocosos me robaron la cuenta de Spotify. O la comida, donde destaca la clara victoria cultural de los turcos del kebab frente a los americanos de la hamburguesa, aunque se mantienen el choco (mal frito, casi siempre) y el lomito y el pinchito recalentados, y se constata la definitiva desaparición de los turrones. Sin embargo, lo que de verdad me ha dejado boquiabierto en estas Colombinas han sido las personas. Ver en lo que nos hemos convertido, lo que somos ahora. Ya nadie pide paso, sino que se lo abre a empujones; nadie responde a un saludo con otro, y por supuesto nadie guarda cola si no lo obligan. Se prodigan los golpes y codazos sin que medie una disculpa y se multiplican las discusiones más o menos subidas de tono por la más mínima tontería. Visto lo visto, no me extraña nada que el otro día, en Valladolid, unos padres acabaron a puñetazos por coger sitio en un columpio, o que hace poco la discusión por una pelota terminara a cuchilladas. Esto se parece cada vez más a una guerra y yo lo único que hago es preguntarme si no es cosa mía. Si no soy yo, que me estoy quedando anticuado, desfasado. Si no vivo en un mundo que ya no existe y me estoy equivocando cuando enseño a mis hijos cosas como guardar el turno o responder los buenos días. Me preocupa estar criando a los que pierden, porque la realidad es que al final son ellos los que se quedan sin subir a un cacharrito porque les he enseñado que no deben abrirse camino a empujones. Me fascina que en un mundo que se muestra aparentemente tan compungido por cosas como el cambio climático, los derechos de los animales, la diversidad sexual, la identidad de género, las rentas básicas o el consumo responsable seamos cada vez más egoístas. Me resulta hasta gracioso, si tuviera maldita la gracia, que la pandemia que iba a hacermos mejores personas haya terminado por convertirnos, definitivamente, en unos auténticos gilipollas.