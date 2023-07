HOY resultaría difícil comprender lo que supuso en España la llegada a las librerías de la primera edición de La insoportable levedad del ser, a mediados de los años ochenta. Incluso recuerdo la primera vez que vi, en uno de esos trenes con las ventanas bajadas y los sillones de skay, su legendaria cubierta de la colección Andanzas de Tusquets, con aquel cuadro entre metafísico y surrealita destacando con serenidad azul sobre un fondo negro. Pero, sobre todo, más que el diseño del volumen lo que me llamó la atención era ese título tan largo como enigmático para un chaval de 16 años, que parecía más propio de un tratado de ontología que de una novela. Reconozco que le cogí algo de manía debido a su éxito aplastante y no lo leí hasta años después, ya de erasmus en el París donde habitaba el propio Milan Kundera (la juventud es muy dada a estos rituales) y, aunque ya no recuerdo nada de la historia, sí permanece en mi memoria el estado de euforia y epifanía con el que lo devoré. Miento, sí recuerdo algo del libro: la narración de la muerte del hijo de Stalin, piloto de caza soviético prisionero de los alemanes en un campo de concentración. Es la historia de cómo un hombre que se creía divino se negó a vivir entre la mierda. Una auténtica muerte metafísica, según dice Kundera en la novela, aunque ya no sé si me estoy liando. Si leve es el ser, más lo es la memoria.

Pero Kundera, como Václav Havel y tantos otros, terminó siendo para muchos en mi generación una especie de héroe político a su pesar, un ejemplo de resistencia frente al bloque comunista y sus delirios kafkianos, contra aquellas dictaduras burocráticas que había mantenido a media Europa sojuzgada durante décadas. Mientras aquí algunos nos vendían el Socialismo Real como una primaveral utopía, aquellos libros y aquellos autores nos recordaban la gran porquería homicida de unos regímenes que terminaron derrumbándose por sus propias miserias, no sin la ayuda de personajes como el Papa Wojtyła (cierta izquierda sigue sin olvidar el atrevimiento). Pocos años antes de la aparición de la generación Kundera, en España hubo anécdotas chuscas, como la de Juan Benet –buen escritor y peor persona– encabezando el boicot de la “gente de la cultura” a Solzhenitsyn, autor de uno de los libros más escalofriantes del siglo XX (no es decir poco), Archipiélago Gulag. Nunca le perdonaron que contase la trastienda de la utopía. El checo, que en su juventud había sido comunista y que una vez desengañado se negó a ser un activista político, fue muy diferente al ortodoxo y nacionalista Solzhenitsyn. Pero ambos son ejemplos de unas generaciones arrolladas y destrozadas por aquel gran monstruo que fue el comunismo, al que todavía algunos reivindican, incluso desde el Gobierno, sin sonrojo alguno. Lo que decíamos, la levedad de la memoria.