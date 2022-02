Kiosco mercedario

La Universidad quiere restaurar el pequeño kiosco de hierro, que se encuentra delante de la fachada de su sede en la plaza de la Merced. Siempre es agradables que nuestras instituciones más queridas e importantes colaboren con la imagen tradicional de la ciudad, como buen ejemplo está dando el Puerto de Huelva. Para muchos este pequeño y coqueto kiosco no tiene una gran significación, sin embargo para muchos onubenses ya mayores, verlo aunque sea a tamaño reducido, empequeñecido en su grandeza y solitario en un rincón del porche mercedario, constituye una grata alegría llena de recuerdos y de nostalgias de un pasado siempre vivo en nosotros. La fisonomía de la ciudad cambia cada día, dentro de una línea de modernidad, pero existen cosas, lugares, sitios con años, que no deberían nunca perder el sabor del tiempo. Llevo contemplando muchos años esa plaza tan bella, donde las palmeras siempre fueron su banderas desde finales del siglo XIX y principios del XX. Casi toda mi vida sumida en un paisaje de un barrio alegre, lleno de historias que tantas veces he contado en mis libros.

Desde siempre el centro de la plaza tenía un romántico kiosco de hierro que en un artístico templete de ladrillo y mosaicos con bellos jarrones de cerámica, daban tono a la plaza y al lugar. Inicialmente el kiosco de la música, como le llamábamos todos, era el centro de reunión del barrio para deleitarse con aquellos conciertos de la Banda Municipal, los jueves por la noche del verano. Pero también sirvió para otros usos, como por ejemplo albergar una Tómbola Benéfica, durante la Feria de la Cinta, que recogía ayudas para el asilo de Ancianos desamparados, cuando este estaba todavía en un edificio de la calle San Andrés. En otras ocasiones el kiosco, que estaba cubierto con una amplia lona blanca, con cortinas alrededor, fue escenario de concentraciones populares, de conciertos de solistas, de mítines políticos… en fin, estaba lleno de vida. Cuando llegó la hora de un replanteamiento municipal de la plaza, con muy buenas intenciones pero con trazos modernistas distintos, la plaza perdió todo su encanto y belleza con el atractivo kiosco, las palmeras y los bancos de hierro a su alrededor. Los nuevos proyectos trajeron una nueva imagen al lugar, pero el antiguo y bello kiosco fue derribado, siendo yo quien quizás con mi maquina de foto le di el ultimo adiós, con el corazón mercedario lleno de tristeza.

Y así están las cosas. Cuando la Universidad acogió esta reproducción del kiosco, instalándose, donde hoy se encuentra, junto a la puerta principal de la misma, en su sede mercedaria. el detalle era muy bien acogido. Se había salvado, para el recuerdo, algo muy onubense y del barrio, pero se perdió su realidad y pasado los años, para muchos también la noción de lo que aquel kiosco representó en casi un siglo. Se habla de un replanteamiento del lugar, de las carreteras, de la plaza en un estudio que estoy seguro que el alcalde y Manolo Gómez hacen con cariño. Solo les pido que piensen si valdría la pena que el Kiosco antiguo volviera su lugar. Huelva seguiría soñando con lo que fue y significó para la hermosa barriada.