Gregorio gira la manivela con fuerza, pero sin muchas ganas. Lo hace porque sí, automáticamente, sin prestar atención. Mira cómo caen las finas rodajas de patatas, removiéndose sobre el aceite hirviendo, como si quisieran escaparse. No pueden, claro. Nadie escapa a su destino, piensa, mientras mueve con desdén el cestillo metálico. El cliente le pregunta por el tiempo. El cambio climático, dice, y Gregorio responde que sí, que ahora hace más calor que en mayo pero que no se acuerda del que hacía el año pasado por estas fechas, pero que seguro que hacía un montón. Y hay algas, le cuenta, y medusas y no puede uno bañarse. Gregorio pone cara de no tengo ni idea porque aún no he pisado la playa y sigue meneando las patatas. En la radio suena reggeaton, y una niña que no levanta un metro del sueño canta “Tití me preguntó si tengo muchas novias”, moviendo las caderas mientras sus padres aplauden con entusiasmo. Él no aplaude, pero mete las patatas en la bolsa al ritmo de la música y observa boquiabierto a la niña, a los papis y a la señora que pasa a su lado paseando a un perrito en un coche de bebés. Le sujeta un vaso junto al hocico para que beba. El pobre.

–Y ahora elecciones, Gregorio –le espeta el cliente.

“Elecciones”, murmura, repitiendo, y sin mediar más palabra cambia el dial de la radio, no porque quiera escuchar otra cosa, sino para que la niña deje de cantar y los padres paren de aplaudir. Ahora hablan de política en una tertulia, que ya es mala suerte. Dicen que la cosa está reñida, y que unos diputados por aquí y otros por allá pueden dar o quitar mayorías absolutas, y entonces mencionan a Huelva, fíjate, que por lo visto hay un escaño que puede ser determinante. Ahora resulta que votar en Huelva va a tener alguna trascendencia por fin, piensa, y se ríe por dentro. Pa una vez que me voy de vacaciones, se dice, voy a tener que volverme a votar.

Luego los contertulios discuten de sus cosas: que si quién decide la feminidad, que si la identidad de género, que si tránsfoba, que si eso lo serás tú, que si la guerra civil, que si ETA, que si los derechos que nos van a quitar, que si el dinero que se van a llevar, la ruina que dejan, el lenguaje inclusivo, el catalán en el cole, la guerra de Ucrania, los okupas, los antiokupas, los menas, los memes… El cliente sigue hablándole, se percata después de un rato echando sal a la bolsa, sobre lo importantes que son estas elecciones, sobre todo lo que está en juego y el resto de parafernalia propia de la fecha. Gregorio asiente, le cobra, se despide y se da media vuelta para echar otro kilito a la cortadora.

–Piénsalo, Gregorio. Que esto es importante.

–¿Tú sabes lo que es importante, Juan? –se revuelve Gregorio, con gesto cansado, quizás triste–. Mis cuarenta kilos de papas. Eso sí que es importante, Juan. Que ahora cuestan el doble y yo tengo que gastarlos igual todos los días. Y la luz, y el gasoil. Y el aceite, que parece que estoy friendo las papas en oro, Juan. A mí lo que me tiene sin sueño es no saber cómo voy a pagar este mes el plazo del IVA ni la puñetera hipoteca, que me sube otra vez. Lo que me importa a mí es mi familia, y tú, la niña, los padres, la del perro y todos estos que ladran por la radio os podéis ir a tomar por saco, el día 23 y dentro de cuatro años, cuando todo vaya bien pero yo siga igual que siempre: sobreviviendo.

Entonces, esta vez sí, Gregorio se da la vuelta, se coloca de nuevo junto a la manivela y la gira con fuerza, concentrado solo en eso para no pensar en nada.