Juanma, el ibuprofeno me lo debes

Cada vez me interesa menos la política. La veo como aquel baile de ilusiones que cantaba el otro. Cuando la Junta celebró el Consejo de Gobierno en La Rábida, una compañera me afeó por redes sociales que no hubiera preguntado por los posibles pactos del partido que sostiene al Gobierno andaluz con Vox. Es posible que tuviera razón y que debiera haber cuestionado por ello, pero es que no me interesaba absolutamente nada. En mi infinita torpeza, decidí preguntar por el hospital Materno Infantil, más que nada para saber si había entendido bien el enésimo atropello cometido contra esta provincia, y después proceder al oportuno despellejamiento en la crónica que escribí ese día. Me acordé de uno de los mejores periodistas con los que me he encontrado en todos estos años, mi adorado Pepe Martínez Arias, cuando en la etapa que coincidimos en Almería, fuimos los dos (a pesar de que trabajábamos para el mismo medio, yo llevaba también las informaciones de la agencia de noticias del grupo) a una rueda de prensa de Teófila Martínez, a la sazón candidata a la Presidencia de la Junta. Pepe, sorna viva de Linares, le soltó: "supongo que estará indignada con las declaraciones de Manuel Chavez". Fular al hombro, se despachó a sus anchas. Cuando acabó le pregunté a mi compañero qué había dicho el presidente de la Junta. Recogiendo sus cosas, me contestó. "ni puñetera idea, es que no sabía qué preguntarle. Me da mucha pereza". Y los dos hicimos el camino de vuelta a la redacción descojonándonos de la risa. Al menos yo.

En las apenas 48 horas que han transcurrido desde la convocatoria electoral, estoy hasta las mismísimas del 19-J. Uno, que siempre ha dejado claro que quienes más están interesados en todos estos mamoneos, son los únicos que viven de ella, le han soltado nombres más o menos intencionados, maniobras para colocar a sus acólitos y aviesas intenciones de situar a los suyos en los mejores lugares posibles. Mi ama me preguntó el otro día por la que se me venía encima. Desde Galdakao, donde vive, quiso saber cómo lo veía. "Hasta que no haya uno que venga y me asegure que voy a cobrar más y trabajar menos, no me interesa lo más mínimo".

A lo mejor no debería, pero cada vez me importan más los proyectos que las palabras, el qué en lugar del quién, lo que se va a hacer y no lo que se dice y aquellos que tienen claro lo que deben hacer, en vez de los que pretenden vivir a base de decirnos lo que debemos hacer, pensar y hasta sentir. Ojalá llegue pron to el 19-J porque la verdad es que estoy de las elecciones hasta los mismísimos comicios.