Juana Rivas: muchas dudas y una esperanza

No conozco a Juana Rivas. No conozco a los hijos de Juana Rivas. No conozco al exmarido de Juana Rivas. No conozco a los jueces que lo condenaron a él ni a los que la han condenado a ella. No conozco a las personas y asociaciones que la han asesorado ni a los que han apoyado a su maltratador.

No he leído los informes sociales, psicológicos, médicos… ni las sentencias judiciales que se han dictado en torno a la violencia que él ejercía sobre ella, la posterior separación, la custodia de los hijos y la desobediencia de Juana al régimen que le imponían los jueces.

Así que, probablemente, lo que yo sepa sobre el asunto sea lo mismo que lo que saben la mayoría de ustedes: aquello que he logrado entrever de lo que medios de comunicación de masas y redes sociales transmiten entre mucha víscera y opiniones polarizadas.

Los asuntos en los que andan niños por medio suelen provocar eso: reacciones enconadas y viscerales. Nos preocupan los niños, entendemos que hay que protegerlos por encima de todo y nos asusta pensar en lo que puede ocurrirles.

Hasta ahí podría hablar del asunto. Pero todo lo que ha ocurrido me genera la desazón de los asuntos en los que veo mucho sufrimiento y muy pocas soluciones, muchas contradicciones y muchas dudas que me atrevo a plantear: ¿seis meses de prisión por un delito de maltrato y cinco años por un delito de desobediencia? ¿No es desproporcionado? ¿Sabía Juana Rivas cuando se negó a llevar los niños a su padre que se enfrentaba a un proceso judicial que la podía llevar a prisión? ¿Hubo alguien que le informó de ello? ¿El acompañar este proceso de una campaña mediática que pretendía visibilizar el asunto y denunciar la situación de Juana y de tantas otras mujeres que sufren la violencia machista han ayudado a esta mujer y a sus hijos o la han perjudicado?

Les confieso que por sistema dudo de que la prisión sirva de solución a los problemas sociales y que creo que se tendría que restringir su uso para casos muy especiales en los que no sea posible la mediación, la restitución a la víctima… (que si me roban el coche prefiero que el ladrón me lo devuelva en perfectas condiciones a que se pase tres años en prisión).

Especialmente en casos como este, una condena de cinco años, ¿sirve de algo? Muchas dudas y sólo una esperanza: que la Audiencia Provincial de Granada reduzca esa condena a la mínima expresión y que Juana Rivas nunca llegue a entrar en prisión.