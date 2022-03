A Juan Romero

Tiene una de esas miradas nobles. Unos ojos que irradian luz a pesar de la sombra de los años y los vaivenes del tiempo. Juan Romero Márquez pertenece a ese pequeño grupo de personas entrañables que sin hacer ruido sustentan el mundo a base de ingredientes básicos, pero en peligro de extinción, como la bondad, la generosidad y el amor infinito hacia la vida.

Hace unos meses que lo conocí sin yo esperármelo. Fue un día especial que, por cierto, no olvidaré nunca. Vino el presidente del Grupo Joly a la redacción del Huelva para dar la bienvenida al nuevo director, Javier Ronchel y agradecer la gran labor que el antecesor, su hijo (Juan Antonio Romero, Juano, para quienes tienen la suerte de conocerle), había realizado al frente del periódico en los últimos meses. Juan estaba allí orgulloso de ver cómo su retoño, onubense de pro, recogía los frutos del trabajo bien hecho para continuar con su trayectoria, ahora, en Sevilla. Fue entonces cuando me lo presentó y entendí que aún puede haber una persona con más carisma que el reciente ex director de mi periódico: su padre.

Juan lleva toda una vida como articulista en la prensa local, regional y nacional. Un hombre enamorado de su tierra que ha sabido defenderla y elogiarla en materia deportiva, social o cultural. Su vocación de periodista quedó reflejada en la publicación de su libro Un hombre, una pasión, una ciudad. Una crónica de Huelva en las cartas de Juan Romero, editado por la Fundación Cajasol y escrito por el dermatólogo y escritor (recientemente fallecido) Ismael Yebra Sotillo.

Ahora ronda los 90 años y sigue escribiendo, de manera fiel, cada semana en Huelva Información. Sus artículos ya forman parte de la identidad del periódico onubense y su particular "bolsita de caramelos" sigue despertando sonrisas y el ánimo entre los compañeros de profesión.

Gracias Juan, por ser tan sencillo y tan grande. Por guardar los recortes de las fotos de tu hijo en el periódico, por conservar el artículo que te dedicó tu nieta (futura periodista) y por recordarme tanto a mi padre. Él coleccionaba en una carpeta todos los trabajos en los medios. Me veía en la tele, me escuchaba en la radio y presumía de hija como tú del tuyo. Gracias por tu amor desmedido a la profesión, a tu familia, a tus compañeros y a aquellos que pasaron por tu lado y, sin tú saberlo, te tendrán siempre como inspiración.