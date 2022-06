El Jefe quiere las respuestas prometidas

El JEFE o el cliente? La semántica tiene un valor enorme a la hora de trasladar los mensajes. Una palabra significa lo que significa. Uno puede buscar en la RAE las acepciones que quiera de este término o aquel otro. Luego las palabras juntas en un contexto o con determinadas connotaciones adquieren un valor adicional. Es casi tan importante saber cómo decir las cosas que hacerlo. Hay una expresión de Mercadona que me encanta. El gigante de la distribución no tiene clientes, tiene jefes y no piense que son altos cargos de la compañía. El jefe es usted y lo soy yo. Lo somos todos los que acudimos en algún momento a comprar a sus supermercados. En sus mensajes jamás sale la palabra cliente porque sabe que quien compra sus productos es quien realmente manda, quien tomas las decisiones diarias que marcan el camino de la empresa. En su web se puede encontrar una perfecta definición "el Jefe se sitúa en el centro de todas las decisiones de la empresa. Para Mercadona, innovar es estar pensando constantemente en el Jefe para ofrecerle soluciones a sus necesidades que les añadan valor". Y ese jefe es usted y lo soy yo.

Durante los últimos 15 días nuestros políticos nos han hecho sentir como esos mismos jefes, nos han puesto en centro de sus preocupaciones (o eso queremos pensar) y nos han asegurado que están para ofrecernos soluciones a nuestras necesidades. Así puesto negro sobre blanco suena genial. Nosotros, los jefes, les hemos firmado un contrato por cuatro años con la confianza de que sean capaces de responder a las expectativas planteadas. No importa el color, la ideología o el signo. Todos, del primero al último, nos han hecho saber que somos sus jefes. El cargo público lo es como delegación de nuestra soberanía, como mero representante de los designios del pueblo que le entrega su confianza para que gestione en base a lo que requerimos. Nosotros mandamos o al menos así debería ser.

Pasado el tiempo de renovar cargos es la hora de demostrar que los ciudadanos no somos clientes, que realmente somos esos jefes tan importantes para ellos. Y si alguien se siente más cliente que jefe igual debe planteárselo dentro de cuatro años.