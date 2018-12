J. Isidoro Morales: onubense universal (IV)

Continuamos con la presentación del ilustrado y matemático, José Isidoro Morales, dirigida al Príncipe de la Paz, Manuel Godoy que aparece en la publicación del pasado día 22 de diciembre en esta misma sección: "…conexion que su objeto tiene con la pública felicidad. Así todo concurre para persuadirse que tal vez no será solo en España donde la atencion de los particulares y de los Cuerpos sabios se fixe sobre esta Memoria. La acogida que V. E. tuvo la bondad de hacerle quando tuve el honor de presentarsela, y el mandarla después imprimir en virtud de Real órden , no es la primera ni será tampoco la última prueba que vea la Nacion, del deseo que V. E. tiene de que se ilustre la opinion pública sobre qualquier objeto que interese á su felicidad. Yo soy el primero en desear que no tenga otro sentido para con esta Memoria la proteccion á que otros suelen recurrir para fundar en ella un derecho á que enmudezca la censura y el libre juicio de sus lectores. Así será mas puro, esto es, mas digno de V. E. el homenaje que le hago de ella; estando solo fundado en sus altas prendas, en mi respeto, y en los anteriores derechos que V. E. tiene á mi reconocimiento.

Madrid 1º de Marzo de 1797.

EXC.MO SEÑOR Joseph Isidoro Morales".

A partir de esta presentación en el prólogo podemos hacernos una idea del contenido de la memoria, más bien un resumen, que por razones obvias tengo que resumir, sobre la aportación de la Matemática Electoral por parte de José Isidoro Morales. Es un excelente ejemplo que motivó el trabajo completo de la Memoria entregada a Manuel Godoy. Existen en el texto que presento, a continuación, algunas palabras sin acento ya que he querido transcribir exactamente el documento escrito por nuestro protagonista.

"Prólogo: En el periódico francés intitulado La Décade Philosophique, número 83, del 20 thermidor año 4º (7 de agosto de 1796 ) se lee un artículo que dice así, pag 306. "El Instituto Nacional acaba de hacer el nombramiento de cinco plazas vacantes. El modo de la eleccion es simple y cómodo, y por tal merece ser conocido y aun imitado en las elecciones numerosas. Cada, miembro escribe en una lista los tres nombres de los propuestos por la clase donde se ha verificado la vacante. Añade cada uno al nombre que prefiere el número 3; y al que le merece el segundo grado de aprecio, añade el 2 ; y pone el 1 al que le parece menos digno. Se suman despues las unidades que cada candidato ha reunido en su favor, y la mayor suma decide de la eleccion. Por exemplo, los concurrentes á la plaza vacante de Mecánica fueron Carnot , miembro del Directorio Executivo, Bregnet y Janvier. Cada elector puso al lado de cada uno de estos nombres el número 3, 2 ó 1. Carnot fue electo por haber reunido 250 unidades ó valores habiendo sacado Breguet 182, y Janvier 114. Borié, miembro de la antigua Academia de Ciencias, fue nombrado para la plaza de Astronomía, habiendo reunido 225 valores. De sus concurrentes Jeurat sacó 196, y Lacroix 147. Larcher, nombrado para el ramo de Lenguas antiguas, tuvo 248 unidades. Sainte-Croix 17 , y Chardon 115. Para el de Arquitectura fue electo Leon Dufoumy con 204 valores. Chalgarin tuvo 192, y Antoine 132. Gandmesmil tuvo 211 valores para la plaza de Declamación. Caillot obtuvo 173, y Talma 114.

Esto es todo lo que dice el periódico citado: y ello es lo que ha dado motivo á escribir la presente Memoria".

Todo el mundo conoce (á lo menos lo conoce todo el que piensa) que en los actuales métodos de elegir á pluralidad de votos absolutos hay mas de rutina que de rigor y de exactitud. Pero esto se conoce á bulto; porque para pasar de ahí, y determinar con exactitud en qué consiste, y hasta qué grado llega el vicio de los actuales métodos, era necesario analisar primero la opinion, y conocida bien la naturaleza de este ente moral, deducir de ella el verdadero método de enunciarla, y el de valuarla con precision despues de enunciada. Teniendo bien determinados todos los elementos que deben entrar en el cálculo, y representándolos con signos convenientes, ya se podrian por medio del análisis someter á todas las comparaciones que se quisiese: y sus resultados, presentándose en formulas generales, darian á conocer todas las condiciones que les faltan á los actuales métodos de elegir para ser exactos y justos: y finalmente se deduciria la regla segura de votar y de elegir, con entera independencia de las circunstancias, que ahora la hacen siempre erronea, mas o menos, segun los casos".

Valiente en su decisión sigue escribiendo en el prólogo:

"Tal es el plan que voy á seguir en esta Memoria. Si alguno de los sabios del Instituto Nacional me ha precedido en esta indagacion, lo ignoro. Que aquel sabio cuerpo está persuadido, y con razon, de la exactitud del método que ha adoptado en sus elecciones, no permite dudarlo la importancia que de él se hace, y el estarle así prescrito en las leyes constitucionales de su nueva organizacion: que es todo lo que sobre esto ha llegado á mi noticia".