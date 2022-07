Irene desayuna en Tiffany

El selfi en Times Square de Irene Montero, ministra de Igualdad; Ángela Rodríguez, secretaria de estado de Igualdad; e Isabel Serra, portavoz de Podemos, es un retrato tan exacto de la actual izquierda española como el de la familia de Carlos IV por Goya. La gracia está en que don Francisco, repitiendo la jugada de Velázquez y su retrato de Inocencio X, desvelaba las debilidades de la familia a la vez que cumplía el encargo de retratarlos fielmente representando a los Borbones españoles como garantía de continuación dinástica siete años después de que, literalmente, fuera descabezada la rama originaria francesa, mientras que Irene Montero y sus amigas se autorretratan haciéndose un selfi.

Selfi viene de self -uno mismo, sí mismo- y la RAE, que ha acogido el anglicismo, lo define como autofoto. Es decir, se trata de un autorretrato hecho público por sus autoras. Y por ello no hay que añadir nada más: se retrata a sí misma esta presunta izquierda radical influencer situada a la izquierda del PSOE (tan radical que, como ha recordado el ex diputado de Ciudadanos pasado al grupo mixto Pablo Cambronero, Isabel Serra fue condenada por el TSJ de Madrid, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, a un año y siete meses de prisión, una multa de 2.400 euros y 19 meses de inhabilitación por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños durante un altercado antidehaucios).

Cargos de por medio y gastos pagados, de milagro no se han hecho otra foto ante el escaparate de Tiffany con gafas oscuras, traje de Givenchy, un café y un cruasán. ¿Manía facha a estas mujeres progresistas? A Díaz Ayuso le dieron lo suyo cuando visitó Nueva York para "reforzar la imagen de la región como polo de atracción de empresas y proyectos" y reivindicar a España frente a "la leyenda negra" y "la revisión maniquea de la historia". Con tanto éxito que en su rueda de prensa no había un solo micrófono de medios estadounidenses, solo de españoles. En el caso de Irene Montero ha tuiteado Willy Toledo, no perteneciente a los conspiradores cenáculos madrileños de señores con puro: "Te venden el viaje de Irene Montero como una noticia que está llegando a la prensa internacional. Y cuando van a entrevistar a la estrella mediática hay un micrófono de TVE y dos móviles". Tanto monta, monta tanto, derecha brillibrilli como izquierda influencer o followers.