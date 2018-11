Instalarse en la locura

Uno no sabe a veces si lo mejor es perder la cordura o bajarse de la locura si ya la adquirió. Nos lo están poniendo muy difícil el tomar una u otra determinación, aquellos que están llamados a conducir a las sociedades actuales, debiendo procurar, esa es su obligación, que la ciudadanía siga una línea de pensamiento coherente, lúcida si es posible, pero, al menos, coherente.

De qué nos vale ahondar en el conocimiento si llegada la hora, los que mandan de verdad, y los que me siguen saben que he dicho muchas veces que no son quienes lo aparentan, que son otros, otros que están escondidos en el lugar en donde se cuenta el dinero, esos que tienen el poder económico, además de la posibilidad de influir…, qué digo influir, de ordenar lo que ha de hacerse a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, esos que tienen la capacidad decía, de pasarse por la entrepierna todas las leyes propias y ajenas, porque en realidad la única regla de oro que domina el mundo es el poder financiero. Esos, esos son los que mandan. Lo demás es puramente aparencial.

Si uno tiene un poco de sensibilidad, es decir, le crujen las asaduras cuando comprueba que en algún lugar -sea cual fuere, de cualquier país de este trozo de piedra que ronda por el universo- se están cometiendo injusticias con los más débiles, con los más desfavorecidos por la diosa Fortuna o por la cruel tiranía de los dictadores, de izquierdas o de derechas, tanto monta, o por los especuladores financieros que citábamos y que fagocitan las vidas de los otros llevándolos a la pura miseria, al límite de la cosedad cuando no a la guerra pura y dura, para quedarse con aquello que no les pertenece, no tiene más remedio que alzar la voz, aun sabiendo que de nada sirve la tal cosa, o, en última instancia, si el asunto viene mal dado, un día entras en un edificio, pongamos en un consulado como ejemplo, y ya no sales, porque te han cortado a cachitos chicos y, de tu vida nunca más se supo porque los que han de responder de ello, no son los que pagarán el pato del arreglo, o, entras a comer a un restaurante cualquiera y te sirven una sopa y a los tres meses estás pajarito porque te la han sazonado con polonio.

En fin… qué voy a contar que usted no sepa. Pero, en realidad, de lo que yo quería hablar es de que hemos perdido la capacidad para el asombro. Por mi parte, estoy valorando, muy en serio, abandonar la cordura y replegarme dentro de sí y esconderme por siempre.