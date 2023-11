Instalaciones sanitarias

No se puede hablar del cuidado de la salud cuando las instalaciones públicas no cumplen con los mínimos requisitos para prestar una asistencia sanitaria en un entorno adecuado. La sanidad debería ser una de las políticas prioritarias y parece ser, por lo menos en el caso de Huelva, que no se considera así, pues, de otra manera, la capital onubense contaría, entre otras cosas, con unas edificaciones acordes en cuanto a dotaciones así como con el adecuado mantenimiento de las mismas. No se trata sólo de dotarlas de nuevo equipamiento y material sino de conservar el existente o renovarlo.

A la falta de centros de salud y hospitalarios en la capital onubense se unen instalaciones como el servicio del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de Huelva capital, ubicado en una de las edificaciones existentes en el solar del antiguo Manuel Lois, que según denuncian profesionales y usuarios presenta un estado de insalubridad, una situación derivada de la dejación, de varios años sin actuaciones de conservación.

Filtraciones de agua, materiales oxidados, azulejos rotos, cableado estropeado y un baño averiado son algunos aspectos, que habría que corregir en las instalaciones, con los que se encuentran diariamente sanitarios y pacientes, una imagen que no tiene cabida en lo que debía ser una sanidad pública de calidad. También hay humedades en paredes de otros centros de salud de la capital onubense, en los que se debería actuar para atajar el problema antes de que éste sea mayor. No estaría de más que se hiciera un repaso de los distintos centros para solventar las anomalías que se detecten.

Estaba previsto instalar el servicio de Urgencias de Huelva en el nuevo Centro de Salud del Molino. Desde la Junta de Andalucía se optó por construir nuevas instalaciones ante el incremento de plantilla y cartera de servicios. El espacio destinado para ello es la parcela sita en la calle Julio Caro Baroja esquina con la calle José Manuel Carrión, donde se ubica la Escuela Náutico Pesquera, el centro de salud se construirá, aunque aún no hay fecha para ello, en el espacio libre de edificación del solar. Para lo que sí hay fecha es para el Hospital Materno Infantil, cuyas obras se prevé que se inicien en el primer trimestre de 2024. También debería haber fecha para la nueva ubicación del Hospital de Día de Oncología.