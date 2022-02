He de confesar que a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo desde un punto de vista geoestratégico, en el mundo, y que están aportando una inusitada cantidad de tropas y de armas al continente europeo, quien escribe esta columna, ha entrado en una inquietud que podría tacharse de alarmante, por mucho que me quieran convencer de que tales acciones se hacen para garantizar la paz en la zona. No me lo creo. No puedo pensar que la intencionalidad última de tales hechos sea la búsqueda de la paz. La guerra aparece cuando el diálogo fracasa, cuando la diplomacia se desploma, cuando los intereses de las partes están encontrados y la reconciliación no es posible. Y muchos dirán que amenazar a los que amenazan, es una forma de que el juego se quede en tablas, como en una amable y consentida e inocente partida de ajedrez. Pero no, no; la vida de los seres humanos, la destrucción de los sueños de la ciudadanía o la alteración de la paz individual o colectiva y la generación de ansiedades inesperadas, que no hay forma alguna de resolver mediante la palabra, no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en la balanza de justicia alguna, jamás.

Decía Stefan Zweig que "los hombres tendrían que reconocer que la guerra, en sí misma, significa ya necesariamente una injusticia, pues de costumbre no alcanza a los que la atizan y dirigen, sino que, casi siempre, todo su peso viene a caer sobre los inocentes, sobre el pueblo, que no tiene nada que ganar ni con la victoria ni con la derrota".

Pero, los dirigentes, sean cuales fueran los motivos que lo llevaron a ostentar dichos cargos, las más de las veces se olvidan de estas cosas; hay una especie de encumbramiento otorgado por el imperio con el que se revisten desde que asumen el poder, que, no sé por qué abstrusas y ladinas causas, olvidan que también forman parte del pueblo y que a él volverán tarde o temprano, si no se eternizan como tiranos y mueren ejerciendo el mismo como déspotas. Que ejemplos hay, y muchos, en la Historia.

Lo triste de esto es que los servicios de inteligencia de todos los países del orbe, que, son los que conocen con exactitud lo que se cuece en los sumideros, en las cloacas de cada país, informan a sus políticos de lo que de verdad acaece, que nada tiene que ver con lo que vemos -dicho sea al paso-, y, sin embargo, a pesar de ello, los gobiernos parecen a priori estar dispuestos a ir a una guerra y preparándose están para ello.