Este país tiene muy mala memoria. A cualquier escándalo o acontecimiento que suscita alarma social, suele sucederle otro que por lo general se esfuma en el olvido, con lo que el ciudadano acaba obnubilado ante el nuevo suceso. Aquí se dijo hace ya muchos años que Montesquieu -autor de la teoría de la separación de poderes- había muerto, frase que se le atribuye a Alfonso Guerra. Se celebró más la ocurrencia que las consecuencias de la medida que ponía en duda la independencia judicial, y lo que con ello se nos venía encima. Lo hemos seguido comprobando a lo largo de estos 35 años, sobre todo a la hora de elegir los miembros de los distintos Tribunales y se planteaba la polémica por la participación de los partidos en la elección. Muchas veces se ha invocado el cambio constitucional pero a ninguno de los partidos, una vez logrado el gobierno, incluso con mayoría absoluta, se le ha ocurrido variar la norma porque -al parecer- en realidad no les convenía.

Esta situación que enturbia y pone en evidencia el sistema democrático, ha mostrado las debilidades de nuestra ordenación jurídico-política con la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, cuando en función de su deber negaba a las instancias gubernativas datos sobre la investigación que lleva a cabo la juez Carmen Rodríguez Medel. El Gobierno ha tratado de interferir en esas investigaciones que tratan de esclarecer sus actuaciones antes del 8-M y sus gestiones posteriores. Una intervención que quebranta los principios del Estado de Derecho y la separación de poderes, una clara injerencia en la independencia judicial, cuya intromisión ha sido denunciada por la Asociación de Fiscales. Y otras instituciones siempre bajo sospecha: la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, que más que del Estado, que somos todos, parecen del Gobierno. No había más que oír a la abogada del Estado arremetiendo contra la juez del 8-M por impulsar una supuesta "causa general" contra el Gobierno por su gestión ante la crisis sanitaria. La juez ha calificado la declaración como sorprendente. Es lo menos.

Llamativo clima de tensión que, quienes más lamentan, los medios afines y los que no lo son, sean los que más lo calienten y en las críticas al Gobierno de unos y de otros, no faltan nunca con apresurada e inexorable inmediatez, la invectiva contra la oposición. Vaya lo uno por lo otro, se dirán. Del resto se encarga el agitador oficial del reino, un activista agresivo y crispador impenitente, el mismísimo vicepresidente del Gobierno, corrosivo y sarcástico en sus agresiones verbales y en sus presunciones conspirativas. No es el momento para hablar de presuntas conspiraciones. ¿Quién conspira en realidad? Es urgente garantizar la democratización de las instituciones e imponer la convivencia política sobre las ideologías. Y decirle al Sr. Iglesias que las nacionalizaciones no son de izquierdas ni de derechas, son de las dictaduras totalitarias.