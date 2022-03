Hemos vivido y en cierto modo vivimos, una época democrática que ha sido gloriosa en la conquista de logros de libertad y derechos pero también de grandes pérdidas en principios morales y notables crisis de valores. Todo ello ha dado lugar a una creciente inestabilidad en todos los órdenes - moral y social - y en los más diversos aspectos de la realidad política del país. No es sólo una inestabilidad económica, que lo es, con un intenso aumento de preocupación, incertidumbre y situaciones de inquietante gravedad en algunos sectores vitales para nuestra supervivencia diaria, para nuestros equilibrios sociales, para lograr esa normalidad que por unos conflictos o complicaciones endógenas o exógenas no acabamos de conseguir. Nosotros, los españoles, como nuestro presidente en el enfado que protagonizó el pasado viernes en el Consejo de Europa en Bruselas, también necesitamos aire, mucho aire. Un aire puro, refrescante, renovador, vivificador, que nos ventile de tanto agobio, de tanto desasosiego, de tanta pesadilla como estamos sufriendo desde hace más de dos años.

Nos ocurre como con el fuego y los incendios. No hay una labor preventiva y cuando suceden nos cuesta Dios y ayuda apagarlos y padecemos innumerables y lamentables pérdidas en nuestros bosques y parajes diversos. El gobierno, este gobierno de coalición y de crisis galopante siempre llega tarde. Y si llega es a costa de grandes fracasos, pérdidas y sufrimientos. Así ha sido en cuantas adversidades hemos sufrido en los últimos tiempos y seguimos lamentando. Porque en todo este endemoniado conjunto de contrariedades que a diario deploramos se observa tanto la vacilación como la improvisación, la duda como la precipitación, la inoportunidad como la decisión autocrática y sin trasparencia. En muchos casos la absoluta ocultación. Desgraciadamente siempre llegamos a estas situaciones de crisis y calamidad con el pie cambiado o con el agua al cuello. Nos pasó con el desdichado gobierno de Rodríguez Zapatero y nos ocurre ahora con el no menos desafortunado de Pedro Sánchez. Y las soluciones, si lo son, que muchos lo dudan, llegan a la desesperada. Quizás porque el presidente recuerde aquella frase de Churchill: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor de seguir adelante".

Pero siguen predominando los silencios, las ocultaciones, la falta de explicaciones que se exigen a otros Y también, ¿por qué no decirlo y repetirlo?: porque unos medios de comunicación afines y otros en perfecto vasallaje, contribuyen a ese hermetismo cómplice. Acogerse a la excepcionalidad ibérica, o buscarse coartadas como la cobertura jurídica o el pretexto de la guerra - cuando muchos de estos problemas son anteriores - como antes con la pandemia o cualquier otra excusa, es dilatar lamentablemente la solución de los problemas y no afrontar la necesidad imperiosa de reducir los impuestos que es lo que la mayoría de los españoles recl ama.