Indisciplinado

Como todos los jueves, he de escribir una columna “viernes, y los lectores del mismo, puedan analizarla en uno de los periódicos en los que me expreso hace un buen tiempo, el Huelva Información, que cumple, además, cuarenta años desde su salida a la opinión pública onubense y del orbe ?a través de su página digital?, y vaya mi felicitación por delante, porque, no es fácil en la época de las ciber noticias mantener a flote una plantilla de trabajadores y una línea editorial como la que representa el grupo al que pertenece.

Pero, este viernes precisamente, coincide con un acontecimiento de mucha relevancia para el devenir de este país al que denominamos España, y lo lógico en un opinador, sería pronunciarse sobre tal evento. Y estoy hablando, claro está, de la aprobación de una ley de amnistía pactada en Bruselas primero por la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y luego, por el tercero de a bordo del PSOE, Santos Cerdán, con el objetivo de que sea investido un gobierno, dicen que, de progreso, y también, si ello es posible, se amarre si se puede un acuerdo de legislatura, lo que a mi entender parece más complicado.

A esta hora quien escribe no sabe de qué va el entuerto. Es decir, cuáles son las entrañas de este, los puntos, las comas, lo excluido y lo incluido, lo normal y lo extraordinario, lo natural y lo específico del mismo. Lo único que queda claro, es que sólo existían dos opciones: o montar gobierno o repetir las elecciones.

He visto las declaraciones realizadas hoy por quien fuera secretario general de dicho partido y también, presidente del gobierno Felipe González. Dos veces.

Y si he de ser sincero, coincido con él en que, desde primera hora, si de mi dependiera, hubiera apostado por la repetición electoral. No por nada, sino porque, aún saliendo adelante la investidura y comenzado a caminar la legislatura, me da que los problemas van a arreciar sobre las antiguas siglas de un partido al que pertenecí durante un buen tiempo y del que me marché justo cuando llegó a la secretaría Pedro Sánchez.

Las razones de esa partida son desde luego personales, pero, matizo, que podría ocurrir que el PSOE, que ahora estaba ganando terreno en Cataluña y así lo han demostrado las dos últimas elecciones con Salvador Illa a la cabeza, retroceda de nuevo ante estas circunstancias. Pero, claro, me volverán a llamar de nuevo como ya hicieron otrora: indisciplinado. Pues, bueno.