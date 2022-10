En el país de los jóvenes y jóvenes; miembros y miembros… más, recientemente, niños, niñas, niñes; cocinera antes que fraila; los anglicanismos que llevan el español; el dinero público no es de nadie… no puede resultar extraño que una Ministra se considere "incombustible" al desaliento, lo cual avala su disposición a trabajar duro aunque sea desde su pobreza lingüística realmente sorprendente para el alto cargo que ostenta, como sucede en todos los casos referidos pero justificados por esa "conjunción planetaria" (otra ministra lo dijo) que solo es posible y digerible para el espectro ideológico de la izquierda.

Pero dicho esto, vemos como son capaces de devorar a sus propios afines en aras del principio que cualquier fin se justifica con los medios a utilizar en una opción radical de actuación para conservar el Poder - fin último y único de actuación - habitual en los sistemas no precisamente democráticos. El problema es que los votantes, no son "incombustibles" ante los desatinos gubernamentales y, menos aún, en tiempos de crisis se cansan de las contradicciones, incoherencias, improvisaciones e inconsistencia de las decisiones y que si, además, van acompañadas de falta de transparencia, se cierra el círculo de la comprensión y la credibilidad, la propaganda no llega a conseguir frenar el cambio de opción de voto en los ciudadanos. Es, por ello, que los antes "barones" - hay acólitos y alguno no llega a monaguillo - con suavidad, dentro de lo que cabe y ante la cercanía de su evento electoral, comienzan a fijar posiciones, no diría rebeldes, pero si menos disciplinadas frente a los criterios del "gran jefe". Y es que la última decisión andaluza en política fiscal, comenzó generando un tsunami de críticas y acusaciones de coso e inequidad respecto al resto de Comunidades que, sin embargo, al final está sirviendo para poner de manifiesto que en el "sanchismo" hay muchos más incombustibles que mi colega Ministra, con lo que dado que el miedo es libre, sus exabruptos de hace días, se están convirtiendo en similitudes fiscales con Madrid y Andalucía, además de intuirse una retractación gubernamental que acabará bajando impuestos aunque subirá de forma directa a los ricos, ¿creen que no lo harán de forma indirecta a los demás?, el tiempo lo dirá aunque no descubran que la mayor receptora de beneficios por el alza de los precios es la Administración Pública. Mientras, venden que su bajada es para ayudar a los vulnerables y las de sus opositores solo benefician a los ricos y romper el Estado de Bienestar. Como ven, argumento incombustible.

Me pregunto, si esto es así, por que, con prisas, han sacado su nuevo proyecto. ¿Había que espera a la movida fiscal que provocó el miedo de sus acólitos, no precisamente incombustibles? No entrando mucho pero no sé si servirá para bajar la inflación que, esta, si que parece incombustible, por ahora, que, quizás, lo que se ha hecho es recentralizar.