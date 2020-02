'Impeachment' choquero

Reconozco que me tiene enganchado la política norteamericana, lo cual es bueno para aumentar mis extraños saberes y malo para mi convivencia doméstica, porque reconocerán ustedes que eso de llegar a casa y encontrarse al propio, que diría Elvira Lindo, tirado cuan largo es en el sofá viendo la CNN, es durillo. Me encanta cómo un país que durante mi juventud era un modelo a imitar, ahora no lo quiero ni en pintura para el mío. Es lo que tiene votar a un palurdo con dinero, así que a joderse amigos. Lo mismo me pasa con el Reino Unido, destino de buena parte de mis vacaciones de verano juveniles y ahora una colección de manifestantes histéricos como sólo un british sabe serlo, al mando de un rubio tonto, que de todo hay en la viña de su arzobispo de Canterbury.

El caso es que el (mal) llamado proceso político al tarugo que ocupa la Casa Blanca, me ha despertado perversas ideas de hacer algo así en nuestra provincia. Después de una semana dura -estoy agotado, lo reconozco- una de las pocas vías de escape al descojone me la dio Ciudadanos de Nerva, cuando nos envió un correo electrónico en el que "exigía a Pedro Sánchez" que devolviera el IVA a Andalucía. Y me imaginé al Emidio Tucci de la Moncloa (gracias Eva) destrozado por la maldad sin límites que, ni más ni menos que desde Nerva, vinieron a estropearle la mañana.

Un pleno de la Diputación que tuve la inmensa satisfacción de cubrir para ustedes (modo irónico on) aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno de Donald Trump a acabar con los aranceles a la aceituna de mesa, que digo yo que qué necesidad tiene ese hombre, con la que está pasando, de contar con la animadversión de la Diputación de Huelva. Así está él, cada vez peor.

La perversidad de algunos no conoce límites. Lo peor es que su estulticia, parece que tampoco. Todavía estoy esperando que la presidenta de Madrid (otra que nos da y nos va a dar grandes momentos de gloria) se refiera a algo parecido a los hospitales, los colegios, el tráfico, el metro, o sea, lo que viene siendo su puñetero trabajo, y no haga de jefa de la oposición,algo para lo que nadie la ha elegido. Por cierto, grandioso Quique Peinado, que soltó esta semana que la tragedia del PSOE en Madrid no fue perder las elecciones, sino contra quién lo hizo.

Pues eso, háganme el favor de ocuparse de aquello para lo que les pagamos y déjense de molestar a los líderes mundiales.