Pasear por Huelva, por sus calles y plazas siempre es agradable y pone en nosotros no solo un punto de cariño a nuestra ciudad, sino también notas de admiración, de crítica constructiva, y de encanto ante lo que vemos, lo que no vemos porque no se hizo y también la pena de tantas cosas que tenemos en la mente y en el corazón.

Estoy seguro de que cada onubense tiene dentro de sí una fábrica permanente de ideas sobre nuestra ciudad, en lo que se refiere a su embellecimiento urbano.

He tenido la suerte de dar un lago paseo por muchos puntos de nuestra querida Huelva, en compañía de un admirado amigo, que lleva dentro de sí el arte de una profesión y la vocación de soñar con una ciudad mejor. Me refiero a Alfonso Aramburu. En nuestra charla me sorprendió con una serie de ideas que, bien recogidas, por la autoridad pertinente, servirían de mucho en favor de Huelva, en su perímetro urbano.

Me cautivó su teoría, que sirvió para una tesis profesional, de que la geografía urbana de Huelva la hizo el foreño, ese viento tan predominante en nuestra ciudad, que movió arenas y configuró la geometría de nuestras calles en dirección a la zona que conocemos como el Punto. Al pasar por el Puerto, me habló de cómo se podían aprovechar elementos existentes para la decoración del lugar, como por ejemplo las antiguas grúas jirafas, con bello macetones de flores colgantes.

Hace muchos años sostuve una campaña de prensa sobre la visión del Muelle de la RTC y su triste amputación al comienzo de la carretera de la Punta del Sebo. Me decía Alfonso que hoy esa mutilación se podía subsanar, artísticamente, en una unión entre ambas partes con antiguas vagonetas de mineral en la parte superior

Sugestivas ideas, dignas de su desarrollo. Afortunadamente nuestro Ayuntamiento ya está en ello con el Puerto y el Colegio de Arquitectos para sacar a concurso de ideas la unión, que por estética necesita en Muelle.

Y así seguiríamos recordando ideas que siempre son necesarias y que se podrían hacer sin mucho coste y buen ingenio y una de las mejores para mí, es la de exponer ideas que siempre habrá quien las escoja en vías a su realización, como de forma plausible lleva haciendo varios años Manolo Gómez, con todo tesón en pro de Huelva. ¿Cuándo tendremos un monumento al choco? ¿O a la gamba blanca? El Puente de salida de nuestra ciudad hacia la costa, todavía sin su proyecto de luz eléctrica terminado y por hacer, se hizo bien. Hacía falta. Solo tuvo un error, el más grave, de cara al embotellamiento de la circulación urbana: debería estar más alejado hacia la zona de Cardeñas, con lo que aliviaría la salida hacia Sevilla, con el turismo veraniego.

Lo que no hay duda es que Huelva está cambiando poco a poco y que muchas cosas de la ciudad van bien sobre todo esa unión Puerto-Ciudad que es un aliciente que defendemos y apoyamos con toda pasión choquera.