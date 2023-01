Pablo es un niño curioso y preguntón, como corresponde a la edad que tiene. La suya es una forma limpia de ver la vida, de observar y también de interesarse por aquello que lo rodea. Bendita curiosidad. Vive en un pueblo de Sevilla pero viene de vez en cuando (menos de las que debería) de visita por estos lares.

Su último paseo fue este sábado. Llegó por la mañana, recorrimos el centro, comimos, nos reímos y rematamos en el Muelle de la Rio Tinto. Una ruta estándar que habremos hecho cualquiera de nosotros mil veces, mil domingos, con la rutina de los lugares comunes.

Su curiosidad me obligó a ejercer de cicerone, un guía turístico adaptado a sus casi nueve años que le explicó qué había detrás de las paredes de ese edificio tan grande y hueco de la Gran Vía, cuando el mar llegaba por donde ahora caminábamos, que allí arriba había un castillo del que no se pueden ver ni las ruinas, por qué hay una estatua de Colón en la Plaza de las Monjas, cómo es que la dirección del agua de la Ría cambia a lo largo del día o cómo es que por ese mismo Muelle de la Rio Tinto que anduvimos de extremo a extremo pasaba el tren de las minas. Sus ojos abiertos como platos a veces que escudriñaban por si era verdad todo eso que le contaba o simple palabrería de adulto alimentando la fantasía de un niño.

En su mente debían parecer verdaderas proezas las hazañas de Colón y sus marineros, la llegada del primer balón de fútbol en un barco de vapor o que tumbado sobre las aguas del Odiel se encuentre un primo de la torre Eiffel. Cuando se despidió lo hizo arrancando la promesa a sus padres de traerlo más veces, porque quería que le enseñase más cosas. Eso sí, se fue con la pena de no ver ciervos como en los paseos por los pinos en Matalascañas. Tuve que explicarle que están en Doñana, que queda un poco más lejos de la capital.

Huelva no tiene nada. Que levante la mano quien no lo haya escuchado nunca, quien no lo haya repetido o al menos asentido alguna vez. Sobre esta ciudad recae una serie de prejuicios impuestos, no rebatidos y asumidos que con el paso de los años se nos convirtieron en mantras incuestionables. Uno de ellos es ese que de manera irrefutable nos condena a la mediocridad manifiesta. A veces nos viene bien que la mirada inocente de un niño nos abra los ojos. Pablo me enseñó más a mí que yo a él.