Huelva, más verde

Es indudable que todos queremos una ciudad bonita, limpia y alegre, es decir una ciudad que nos enorgullezca mostrarla a los demás y disfrutarla a la vez nosotros. Hace poco en un pleno municipal se aprobaron algunos proyectos sobre la ampliación de la zonas verdes de Huelva y su necesaria presentación pública.

Nuestra ciudad es un punto de localización donde el clima durante todo el año es propicio a la dotación de parques y jardines que den colorido y sabor a nuestro plano urbano. Hace falta mas jardines y nunca olvidar el cuidado de los ya existentes. El otoño onubense es templado, el invierno no muy extremo y la primavera y el verano necesitan más sombras que nos resguarden del calor intenso, que para nosotros es duradero en varios meses del año.

Siempre he sido defensor de las palmeras No en balde las vi crecer desde mi cuna en la plaza de la Merced. En Huelva las palmeras se dan muy bien y el cuidado de las mismas no es difícil. Cuantas más existan mas bellos serán muchos lugares de la población. Necesitamos más arboles de sombra sobre todos en algunas avenidas. Esto en elementos necesarios, después están los jardines decorativos, que en suma son los presenta la cara bella de la ciudad. Jardines, macetones, parterres, etc. que siempre ofrecerán la cara amable onubense. Recuerdo con nostalgia aquellas rosaledas de antaño en la plaza de la Monjas, detrás de los bancos de hierro, que nos ofrecían una fisonomía de alegría y color envidiables.

El Ayuntamiento lleva adelante un plan de conservación de los jardines públicos adecuado. Pero la ciudad sigue creciendo y junto a las moles inmobiliarias son necesarios los jardines, las palmeras, arboles y adornos. Huelva necesita ser ejemplo de ciudad verde y el camino para ello es seguir trabajando en esta índole.

Sufrí mucho, en los años setenta, cuando la industrialización, a la orilla de Odiel, taló tantos eucaliptos, la única sombra camino de la larga carretera a la Punta del Sebo. Hoy las cosas han cambiado y el Puerto de Huelva, bajo la presidencia de Pilar Miranda, ha tomado partido de relanzar ese delicioso Paseo junto a la ría, preocupándose hondamente de su jardinería y decoración verde. Creo que si Puerto y el Ayuntamiento de la ciudad, mantienen el camino emprendido, nuestra querida Huelva puede ser más bella y acogedora. Para ellos nuestra confianza en la certeza que seguirán adelante con esta tarea emprendida y que es del gusto de todos.

Hoy Huelva tiene un Parque Moret, magnifico gracias a los desvelos constante que sobre el se tienen. Quienes jugamos en aquel Parque antiguo, con su patos, monos y fuentes, hoy nos admiramos del actual tan extenso y bien cuidado.

Luchemos todos por una ciudad más bella, ya que si carecemos de monumentos, llenémosla de jardines bellos y agradables, que la Naturaleza siempre fue magnánima con nosotros. Una Huelva más verde, más florida, más alegre, es la mejor postal que debemos dejar a quienes nos sucedan.