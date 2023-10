Me encontraba pensativo contemplando el Cabezo de la Joya con la única intención de darles unas papas con chocos diferentes, con matices de cocina vanguardista (a lo Pepe Fernández), con aromas novedosos para ilusionaros y haceros partícipes para llenar el Patio de Amor… pero la actualidad manda. Porque en plena alerta amarilla, y con el puente que se nos está cayendo a pedazos, tras el éxito de la Feria de Otoño –la cual he disfrutado y ya incluso tengo apalabrada para el año que viene mi caseta con el concejal correspondiente, “Don Ignacio”–, resulta que la visita de la borrasca Aline ha sido otro rotundo éxito. ¡Qué manera más bonita de llover!! Sí, he dicho bonita, pues nuevamente nos tiramos y no nos valoramos.

Pensad quién hace dos semanas estaba disfrutando de días de playa. O quien hace una semana disfrutó de una feria en la que afortunadamente no llovió lo de este jueves, porque si no más de uno se hubiera encajado en el Real, en vez de a caballo, a bordo de su yate, ¡alquilado también, por supuesto! Pero la borrasca Aline me teletransportó (ojo, querida Pastora Giménez, concejala de Turismo, que te aporto ideas para Fitur). Por un momento, y tras ver toda la información en éste, nuestro periódico, Huelva era un gran parque acuático, y cada barrio, una bendita atracción. Yo no quise desaprovechar la ocasión y, como Wenceslao, cogí mi Nikon de Perico Rodri para inmortalizar los momentos. Además, me equipé y me enfundé el neopreno, mi tabla de paddle surf y mi estampa de la Virgen del Carmen, y como dice la sevillana, “ay, mi Huelva, navegar y navegar…”. Disfruté mucho a contra marea por El Punto y en la Alameda Sundheim, pero en los barrios, en esos barrios a oscuras... ¡qué romanticismo! Me vine tan arriba que llegué a sentirme un gondolero y mi Huelva era Venecia.

En algunas zonas con mucha agua soñaba que me encontraría a Paco Millán con su inseparable sonanta. El golpe duro de realidad me lo dio al llegar a la Vega Larga y contemplar esa Plaza de la Merced... a día de hoy es un escenario ideal para la práctica de lucha canaria.

Una lástima que pase, con lo adelantado que estaba ya el plan de choque de limpieza de Pilar. Ya casi lo tenía listo y la ciudad era otra. No habrá ido todo lo que han recogido a las alcantarillas y por eso… Mejor no sigo no vaya a estar dando ideas para una moción en el próximo pleno ¡y tenga el chungalismo culpa de una confrontación en el Consistorio!

Afortunadamente, hacía mucha falta que lloviera, y con ello han saltado las alarmas, saltando a la vista lagunas municipales en materia de infraestructuras, esta vez en materia náutica. Ya que me temo que no será la última vez que contemplemos dichos escenarios, Huelva requiere de una Concejalía de Navegación que organice el tráfico marítimo, a la vez que se dote de luces de navegación y sistemas que garanticen la seguridad del tráfico marítimo de los ciudadanos.