Mañana lunes empieza Binómico, el Congreso de Gastronomía Iberoamericana que se celebra en Huelva desde 2021. Podría celebrarse en otro sitio pero no, se hace aquí. Podría ser itinerante pero no, tiene sede fija en Huelva, y no porque otras ciudades importantes no lo hayan intentado desde el primer momento. Si se celebrara en otro lugar, probablemente los lamentos y las críticas serían muchos entre los onubenses, por aquello de hacer valer su condición histórica y sentimental de cuna iberoamericana. Y ese es uno de los valores importantes que tiene este evento que se celebra hasta el miércoles en la Casa Colón.

No puede ser para esta tierra más acertado que este Binómico combine gastronomía e Iberoamérica, un binomio de moda en el mundo, que son también conceptos que ayudan actualmente a definir la identidad de esta provincia, ansiosa por proyectarse a un futuro muy prometedor para su desarrollo.

Huelva mantiene como tarea pendiente su consagración y reconocimiento definitivos como cuna del descubrimiento de América y de toda su riqueza cultural para el mundo. Y la gastronomía es una parte muy importante, quizá demasiado oculta hasta que ha empezado en América Latina a reivindicarse con productos y elaboraciones fabulosos, que la han llevado a la mayor consideración de la cocina internacional y los gourmets más exigentes.

Ahora, este congreso de tres días al año, da acceso en Huelva a los mejores y más destacados profesionales para propiciar un encuentro del más alto nivel entre la cocina española y la americana. Un abrazo hermano entre lo mejor de Iberoamérica, que está conquistando definitivamente el resto del mundo a través de la mesa. Y no es elogio grandilocuente sino realidad incontestable que conocen los adentrados en este sector, convertido en motor socioeconómico en sus distintas vertientes.

Los onubenses hablamos con un orgullo entusiasta de la confluencia en esta provincia de varios manjares de calidad extraordinaria, plenamente arraigados a la riqueza natural de esta tierra y su tradición en la elaboración artesanal. Esa envidiable despensa de la que presumimos, un paraíso para cualquier cocinero, se ha conseguido ver estos últimos años como un importante valor para la promoción de la provincia, para darla a conocer a través de la gastronomía, que también aquí debe ganar mayor peso en una economía local muy necesitada de diversificación y crecimiento.

Binómico es un congreso de primer nivel que debe estimular al sector en Huelva

Por eso, más allá de la satisfacción de contar cada año con un congreso gastronómico de la envergadura y alcance de Binómico, hay que ver en él una oportunidad inmejorable para el aprendizaje del floreciente sector de la restauración onubense, que aspira a crecer y dar un paso más con creatividad y profesionalidad.

Nada mejor, en esa labor de aprendizaje, que tener en persona varios días a algunos de los mejores cocineros y cocineras del mundo compartiendo en Huelva su experiencia, ofreciendo sus consejos y dejando algunas claves que sin duda son fundamentales para quienes aspiran a mejorar en su trabajo. O para quienes pretenden entrar en un nuevo mundo laboral con pasión, ganas y vocación desde algunos de los centros de formación que en la provincia ya son referentes y fuente de mano de obra cualificada.

El orgullo no debe cegar a nadie. Porque hay mucho camino que recorrer para aprender, mejorar y crecer en un sector con enorme potencial, que no puede vivir sólo de la fama de un producto que también debe ser apreciado y respetado aquí, desde cualquier negocio de restauración, que es la mejor ventana para dar a conocer las extraordinarias cualidades de esa afamada despensa de Huelva.

En un sector tan competitivo y exigente, cada vez más, y potenciado en la proyección exterior, en liza con lo que se ofrece en otras provincias y países, la profesionalización debe ser un valor tan importante como la calidad de los productos, la creatividad de las elaboraciones o la imagen con que se abra al público. Y aún es muy alta la volatilidad en el sector, con locales que abren y cierran sus puertas en pocos meses, o que no tienen capacidad para atender a un creciente volumen de turismo internacional, desamparado ante una evidente falta de preparación.

Todos, hasta los más veteranos y experimentados, tienen capacidad para aprender y margen para mejorar. Y más aún los más jóvenes, los que empiezan y los que se hipotecan para sacar adelante un negocio con el que también alimentar a sus familias.

Por supuesto, también el regalo que es Binómico para Huelva, lo es para un sector local que está salvando el centro de la capital, y es también una herramienta inmejorable contra la despoblación en la provincia y la dinamización de su economía a través del turismo. Es una fantástica oportunidad para la gastronomía española y andaluza, pero aún más para la onubense, que sin salir de casa, al alcance y sin más excusas, puede ayudar mucho a abrir los ojos y estimular esa capacidad para el emprendimiento innata en los onubenses, que sólo necesitan de un empujón y una dosis externa de confianza para alcanzar las metas propuestas.

Si Colón tuvo que venir de fuera para conseguir lo mejor de los grandes marineros onubenses, quizá este congreso y sus participantes puedan ser también los que lleven a la cocina de Huelva a ofrecer todo ese potencial que tiene y que sólo hemos visto puntualmente. Y Huelva, como en otros frentes, necesita ya de realidades más que de potencialidades.