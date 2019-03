Huelva existe y se mueve

Hace 20 años, en Teruel crearon una coordinadora ciudadana, con organizaciones políticas y sindicales incluidas, que denominaron Teruel existe, con unos objetivos iguales o muy parecidos al movimiento actual de Huelva se mueve. Sus integrantes pedían un trato justo e igualitario para su provincia y se centraban básicamente en el tema de inversiones e infraestructuras. Sus movilizaciones tuvieron un efecto aglutinador con sus habitantes y consiguieron, al menos, que el resto de España se enterara de sus demandas gracias a la proyección mediática que alcanzaron. Pero el enamoramiento entre las organizaciones que la integraban acabó al cabo de un cierto tiempo. Hubo quienes desde dentro plantearon que por allí pasara el AVE, lo que no gustó a Ecologistas en Acción y a la CNT, por lo que se retiraron. Con el paso del tiempo los problemas de los turolenses han dejado ser noticia y seguro que los siguen teniendo. Eso sí, el nombre que escogieron ha servido para que la compañía sueca Ikea lance su catálogo 2019 junto al grito de Teruel existe. ¡Ver para creer! Es del todo obvio que el paralelismo es total con la iniciativa actual de Huelva, con lo cual cabe deducir que ambas provincias se sienten discriminadas, pero cabe preguntarse si son los únicos territorios del Estado con suficientes motivos para expresar sus quejas. No, por supuesto. Hay más. ¿Y eso qué significa? Pues que desde hace décadas y décadas se han venido favoreciendo a unas zonas y comunidades en detrimento de otras o, dicho de otra forma, que unas han gozado de privilegios sin que hubiera razones de justicia o de causas solidarias que los justificara. Sin mayor problema les pondrán nombres a esos territorios mimados y beneficiados. La discriminación existente no es nada nueva, por lo que todos los partidos que han tenido el poder institucional son responsables. Lo tienen que asumir.

Hoy nos han convocado para exigir más inversiones e infraestructuras para Huelva. Muy bien, no se puede decir otra cosa. Pero no sería nada extraño que más adelante surgieran divergencias adicionales a las ya habidas como en Teruel. Ha habido candidatos de formaciones políticas que, por ejemplo, no quieren el AVE para Huelva, porque afirman que sólo los tomarían los ricos y no la clase trabajadora. Ahora correspondería ¡Escuchar para creer! Bueno, pues que no falte nadie a las 17:30 en la manifestación que saldrá de la Plaza del Antiguo Estadio. Merece la pena, es por Huelva, es por todos.