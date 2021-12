Huelva, mi destino

Como en Navidad toca ponerse a hacer balance yo este año voy a adelantarme. Desde hace seis meses me dedico a escribir a diario sobre las bondades que tiene la provincia en la que nací. Huelva, esa gran desconocida para tantos, ha sido (y sigue siendo) la que le da sentido a mi día a día laboral en Huelva Información desde el pasado verano.

Juan Antonio Romero (Juano para los amigos), ex director de este periódico, quiso apostar por un portal de turismo donde esa provincia que pasa por el mapa de puntillas fuera el caballo ganador. Fue así cuando las playas de Huelva, su gastronomía, los planes para perderse en la naturaleza, las caras más queridas de esta tierra y el sentir onubense empezaron a cobrar protagonismo no solo en el periódico de mi tierra, sino más allá. Huelva se ha escuchado más que nunca estos meses en las nueve cabeceras del Grupo Joly. Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería. Todos esos periódicos, junto al Huelva, han descubierto los tesoros que entraña el rincón andaluz con más horas de sol al año. ,

Que no por grande o pequeño un lugar puede sonar más fuerte o valer menos. A veces, lo que no se ve esconde el mayor potencial y Huelva es prueba de ello.

A pesar del escaso amor propio de sus paisanos sigue dando motivos para enamorar a los que la descubren y aunque siga siendo la gran relegada por los políticos, ahí sigue estando. En la esquinita de España, como si nada, siendo todo.

"Claro, qué va a decir ésta", pensarán. "Si le pagan por hacer publicidad de Huelva". Pues no. Yo creo firmemente en cada uno de los reportajes que he escrito desde el pasado 21 de junio. Todos sobre este destino y su gente. Y ha sido precisamente mi creencia en Huelva la que me ha llevado a apostar por un trabajo con el que demostrar la validez, la magia, la autenticidad y el carisma de la olvidada onuba y de la gente única que vive en ella.

Huelva, tu destinoes uno de los nuevos portales digitales del Grupo Joly que nace para dinamizar , romper moldes, marcar tendencia y empezar una nueva etapa en la que el papel ya no es el principio y el fin. Situar a nuestra provincia en los primeros puestos de Google parecerá una tontería para algunos. Para otros, como para mí, es un verdadero desafío y una apuesta por engrandecer mis raíces. Porque Huelva, a pesar de ser la gran olvidada, sí puede estar en lo alto. Sí puede ser la primera. Sí puede ganar. Sí puede sonar en toda Andalucía y en España entera. Quizá solo se trate de apostar por ella.