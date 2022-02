Huelva es una bolsa de basura

Mira que hay cosas incomprensibles en el Universo. Los agujeros negros, las maravillas de la genética, la extinción de los dinosaurios, la vida en otros planetas, la salsa verde del Savarín... Miles de detalles, de situaciones, que constituyen auténticos enigmas, como lo de encontrarte con el prospecto, siempre, independientemente de cómo abras la caja del medicamento, o lo de los granos de azúcar que permanecen escondidos en los pliegues del paquete a la espera de que lo abras para, plas, desparramarse sin piedad en la encimera y -juraría- multiplicarse. Misterios inexplicables, como el de las bolsas de basura. ¿De qué tipo de material están hechas? ¿Qué extraña alquimia hizo posible que puedas meter, no sé, decenas de paquetes vacíos de patatas fritas y bricks de zumos y las sobras de la carne y las del arroz y cáscaras de gambas, de plátanos, de naranjas, de melones, de sandías y también servilletas y el filtro del café y las tapas del yogur y los regalitos del Burguer King, y que nunca se llenen? A veces, lo confieso, me paro a mirarlas. Las examino de arriba a abajo por si encuentro la respuesta al enigma, alguna explicación de ómo podemos llenar una bolsa de basura eternamente. Por qué siguen cabiendo cosas aunque ya estén hasta arriba. Cómo es posible, sin fondo oculto ni compartimentos secretos, que una bolsita de un plástico tan fino sea capaz de romper todas las leyes de la física. Ya me gustaría a mí saberlo, pero supongo, creo, que todo es cuestión de paciencia e ingenio, ya saben: tiras las colillas en ese espacio de ahí, ahora una cañita en aquel lado, ahora los huesos del pollo encima de ese papel, ahora estrujas bien fuerte para tener otro hueco donde echar las cáscaras de las pipas… Y así todo el tiempo. Con Huelva pasa algo parecido, y por eso viene a cuento el título de arriba, que seguro que ya estaban pensando cosas malas de mí. Poniéndome verde. A veces tengo la impresión de que somos como una de esas bolsas de basura infinitas, que se llenan cada día de promesas incumplidas y de agravios. Que se ponen a reventar de retrasos, de injusticias y palabrería. De maquetas rotas y papeles amarillentos de tanto guardarlos en cajones. Al borde del colapso, de tanto llenarla de abandono y de desprecio. Y como no hay manera, como no se rompe por mucho que la estiren y por muy abarrotada que esté de ninguneos y desplantes, pues más mierda le echan. En casa, la mayoría de las veces sale bien y consigues llegar al contenedor sin que aquello explote, pero siempre hay al menos una ocasión, aunque sea solo una, en la que la bolsa termina rompiéndose. Y ya que estamos con el símil, a lo mejor aquí pasa igual y resulta que el 4 de marzo todo estalla y echamos los restos en la calle. A lo mejor, porque alguna vez tiene que pasar, nuestra bolsa revienta y les escupe toda su basura encima por haber estirado tanto el chicle. Por abusones.