Huelva, la acomplejada

Se acerca el puente de Andalucía y los onubenses hacen las maletas para pasar sus merecidas vacaciones en algún lugar con encanto. Pero yo me jugaría lo que fuera a que para la mayoría Huelva no es el destino soñado. Sierra Nevada, algún pueblecito escondido de Andalucía, el norte de España o cualquier otro rincón del mapa se llevarán, sin duda, la palma. Qué pena, ¿no? Con la de cosas que tenemos en Huelva…

El propio director de Huelva Información lo dejaba muy claro en su último artículo dominical. ¿Cómo podemos considerarnos defensores de Huelva cuando, a la primera de cambio, le damos la espalda? "Disfrutemos de lo nuestro y entreguémonos al placer de descubrir joyas escondidas", invitaba Javier Ronchel en un nuevo intento de captar la atención de unos ciudadanos apáticos que no terminan de conocer la tierra en la que (por suerte) les ha tocado vivir. Y esto no es ninguna opinión. A las pruebas me remito. No solo eso. Reto a cualquiera a comprobarlo. Todas y cada una de las entrevistas que he realizado a lo largo de estos últimos 8 meses con el portal 'Huelva, tu destino', tienen el mismo denominador común. La típica frase de: "En Huelva lo tenemos todo. Solo tenemos que creérnoslo".

Y digo yo, si todo el mundo lo tiene tan claro, ¿por qué esas mismas personas no se lo aplican? o, mejor dicho, ¿qué es exactamente lo que no se creen? ¿Qué nos tiene que pasar para darnos cuenta de que vivimos en el paraíso?. Es curioso cómo hemos adoptado esa filosofía para lavarnos las manos y quedar bien. Cómo la mayoría no se implica por su tierra, no presume de ella y mucho menos la disfruta.

Y todavía tendrás que escuchar a esos grupos hablar por lo bajini diciendo: "no digas muy alto lo bien que se está en la Playa de El Portil, a ver si vienen los turistas y se nos acaba el chollo". La verdad es que no hay quien os entienda. Y he dicho 'os' porque yo no me incluyo.

Me dedico a vender las maravillas que tiene Huelva porque las tiene. Y no solo eso. Las disfruto, las cuento y me las creo. Señores, igual que pedimos con la vena hinchada que lleguen las infraestructuras, gritemos bien alto las cosas buenas que tiene Huelva. Su gente, la primera.

Así que basta de complejos y cambiemos el discursito, que ya empieza a cansar. Hablemos de Huelva en positivo, consumamos Huelva, vivamos Huelva, sintámonos afortunados por ser de esta tierra y llevemos este nombre por bandera. Y de paso, abracemos a quien viene porque nuestro discurso (creedme) marcará la diferencia.