De Huelva a la Luna

A NDA el alcalde de Huelva con la mosca detrás de la oreja con el asunto de la sede de la Agencia Espacial Española. La futura NASA patria busca casa y como, por lo visto, quiere dársela media España, en el Gobierno han decidido que lo mejor es hacer una especie de concurso, en plan sede de las olimpiadas. Un concurso algo tramposo, porque se establecen una serie de condiciones previas que desequilibran la balanza claramente hacia Sevilla, que tiene media baraja en la mano mientras otras ciudades, como Huelva, juegan prácticamente sin cartas. La última vez que anduvimos en heroica y cerrada pugna con Sevilla a cuenta de un evento aéreo (lo del espacio llegó después) fue hace un siglo, poco más o menos, y no hubo talent show, como ahora. España se preparaba para una espectacular campaña propagandística perpetrando el primer viaje en avión entre Europa y América del Sur. El vuelo del Plus Ultra tenía toda la pinta de convertirse en una hazaña histórica y nadie quería perdérselo, así que hubo un grupito curioso de provincias candidatas a convertirse en puerto de salida de aquella aventura. Sevilla y Cádiz ya habían presentado sus bazas, y los que mejor posicionados estaban eran, de lejos, los sevillanos. Lo tenían a huevo y casi dado, pero a esto que en Huelva nos enteramos, nos vinimos arriba y dimos un pasito adelante. Enrique Nielsen lo cuenta maravillosamente bien en Más allá del Plus Ultra: la Sociedad Colombina Onubense y el Círculo Mercantil movilizan a los ayuntamientos y a la Diputación para que reclamen que aquel primer despegue se haga desde Palos, en recuerdo de la partida de las carabelas, y la cosa política empieza a moverse. Alcaldes, concejales y diputados mandan cartas a diestro y siniestro reclamando el evento para Huelva, la población se anima y todo se calienta. Como es de esperar, no nos hicieron ni puñetero caso, pero de repente, y contra todo pronóstico, nos eligieron. ¿Saben por qué? Porque alguien nos ayudó. Honorio Cornejo Carvajal, se llamaba. Un zalameño, ministro de Marina del gobierno de Primo de Rivera, que hizo patria chica y procuró para su tierra la ansiada salida del Plus Ultra, un viaje del que por cierto se habló en todo el mundo. Aquella vez no hubo requisitos previos y ahora sí, y algunos de ellos no los cumplimos ni de coña. Desde luego no estamos, como pide el Gobierno, a menos de una hora de ningún aeropuerto internacional ni contamos con una "amplia red de acceso a medios de transporte público". De la alta velocidad, mejor ni hablamos. Tampoco es que hayan sido, supongo que para dar emoción a la cosa, muy explícitos con respecto a qué exigencias son o no indispensables, así que hay quien piensa que aún tenemos opciones. A mí deberán disculparme, pero sinceramente creo que no tenemos nada que hacer, y no solo por el brutal déficit de infraestructuras, que ha quedado en clara evidencia -por si alguien lo dudada-, sino porque no cumplimos con el requisito más importante. Uno con el que otro gallo nos cantaría: alguien que dé la cara por Huelva. ¿Que soy escéptico? Claro. Y quién no: si en cien años no hemos sido capaces de enviar a un político decente a Madrid, cómo demonios puede alguien creerse que podamos llevar a nadie a la Luna.