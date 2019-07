De Huelva a EEUU

Aveces parece que va a ser imposible, pero, casi sin saber cómo, vuelve a lograrse. A pesar de las malas comunicaciones, de la falta de conexiones, de la precariedad en más de una vía, o la inexistencia de medios ... Huelva está de moda. La provincia ha marcado un nuevo récord histórico con la llegada de más turistas que hace un año por estas mismas fechas. A estas alturas es más que meritorio seguir sumando y deberíamos aprovechar el tirón.

Las luces del recinto colombino están a punto de alumbrar una nueva edición de las fiestas de Huelva y la ciudad se convertirá en centro de lo iberoamericano.

A partir de mañana por la noche, la luz será distinta y la portada que nos invita a disfrutar de unas fiestas que son de Interés Turístico de Andalucía, deberían ser también la insinuación a la defensa de nuestras raíces, de nuestra esencia onubense, pero también a la reivindicación de aquéllo sin lo que el centro neurálgico del Descubrimiento quedará en el olvido o a la sombra de protagonistas ficticios.

Desde 1882, las Colombinas se celebran como homenaje a navegantes y marineros que partieron desde el Puerto de Palos junto a Cristóbal Colón. Este año, los Estados Unidos toman protagonismo por el 90 aniversario del Monumento a Colón que diseñó la escultora Miss Whitney y que es una seña de identidad para los onubenses casi un siglo después de que el pueblo americano lo regalase a la ciudad de Huelva. Pero es que además, se conmemoran los 50 años que han pasado de la llegada del hombre a la Luna, y aquí también Huelva hace su guiño a la historia, con el hermanamiento entre la capital y Houston.

Todo eso está muy bien, pero el espíritu del Descubrimiento también ha de salir a la calle para abandonar la resignación y dejar paso a la curiosidad, el afán de mejora y, por qué no, el inconformismo.

Huelva tiene entidad para ello. Goza de riquezas gastronómica, natural, medioambiental y cultural que aún no han sido reconocidas porque no se han explotado. No, por mucho que se quiera decir lo contrario. Huelva nunca será un destino de primera opción si no nos lo proponemos. Así de fácil y así de complicado. No basta con decirlo, ni siquiera con quererlo o hacer como que lo deseamos.

Es el momento de actuar. De dar un paso adelante y desde el ámbito civil exigir al político que Huelva tenga nada más y nada menos que lo que merece.