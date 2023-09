Recuerdo a ese niño-adolescente en la década de los 90 que trasnochaba en sus propias sábanas escuchando por los auriculares un programa deportivo a la espera de su cierre: llegaba la despedida con una música acompasada de piano y se resumía lo que había dado aquella hora y pico de entrevistas, crónicas, debates y relatos con un puñado de versos recién horneados. Aquello me parecía un prodigio. Coger una porción de realidad y darle, cada madrugada, un ritmo, acotarla a la palabra eufónica y exacta, cosiendo todo con la rima. Me maravillaba. Así, cada noche, llevándome al camino del sueño. Por eso hubo un pellizco interno cuando el domingo llegó una notificación al móvil con la noticia de tu muerte. Precisamente un domingo, del que las tardes también fueron tuyas. Sintonía de los viajes de regreso. Escuchando la narración de los partidos de fútbol y entre medio esa voz inconfundible en ese carrusel de emociones. Aquel programa sin guion de las tardes de los fines de semana, del que era imposible jubilarte porque no había sustitución posible. Convertir la radio en un espectáculo con el decorado de una voz. Conectar con el público. Hacer gloria del chascarrillo.

No sé, sinceramente, si habrá algo más difícil que hacer de la publicidad una parte indispensable del programa. Que el oyente estuviera expectante ante la melodía, la tonalidad, la ocurrencia y la sorpresa que tus cuerdas vocales se guardaban bajo la manga. No hay mayor magia que la de ver sin ver. Y fuimos capaces de ver el humo de esos puritos o de saborear cada una de aquellas pipas saladas. Fuiste a la publicidad en radio lo que hoy el autotune a la música. Una innovación, algo que vino para quedarse, y que se puede hacer bien o bastante mal, pero difícilmente con tu sello. El sello de Pepe Domingo. El sello de Pepe Domingo Castaño. Casi nada.

Así que aquel chaval que desde el barrio de El Matadero giraba un dial para acertar con el noventa y ocho punto uno en la frecuencia modulada, por la noches y en las tardes de los fines de semana, hoy aglutina en su memoria esa voz que tanto tiempo estuvo sin rostro, pero que le hizo emocionarse entre goles y resúmenes diarios. Esa voz que uno rescataba del aire y que se convirtió en compañera. Por eso en tantos lugares han abierto como se titula esta columna, porque quizás no hay mayor grandeza que hacer que tu despedida suene a tu saludo.